Шановні присутні!

Шановний пане Прем’єр-міністре, Петере!

Шановні наші команди!

Шановні присутні журналісти!

Сьогодні в Україні Прем’єр-міністр Мадяр, і одразу дуже хороша в нас, змістовна розмова. І хороший, на мій погляд, був настрій цієї зустрічі, цього візиту й цих розмов. У нас було багато сьогодні часу. І Україна налаштована на конструктивні відносини з Угорщиною – на відносини рівноправні, з повагою одне одного і які засновані на такій взаємній повазі до наших людей передусім, до наших народів.

Я хочу подякувати тобі, Петере. Я дякую Прем’єр-міністру за таку чітку позицію щодо нашого захисту від російської агресії. Український захист має значення для нас, я впевнений, для всієї Європи, і це вже було доведено досвідом 20-го століття.

Москва завжди ламає незалежність, ламає свободу інших у Європі, якщо їй вдається зламати незалежність та свободу в Україні. У цьому столітті Росії це не вдасться, Ми обов’язково захистимо нашу державу – ми її захищаємо, і я вдячний нашим захисникам, нашим воїнам за це, – ми захистимо нашу незалежність, а отже, і свободу України, всіх народів у Європі. Я дякую Петеру, до речі, за сильні слова, які вчора прозвучали в угорському парламенті, дуже дякуємо. Угорщина засуджує російську агресію проти нас, проти України, і наш спільний інтерес – завершення цієї війни, досягнення надійного миру відповідно до цілей та принципів Статуту ООН і гарантованої безпеки від Росії для України та всієї Європи.

Сьогодні ми спільно вшанували пам’ять воїнів. Це важливий момент, і він такий дуже сенситивний, і я дякую за це всій угорській команді – за те, що була така можливість, за те, що ми розпочали саме так нашу зустріч тут, в Україні, тут, на Закарпатті. І я вдячний за те, що ми відвідали і вшанували всіх тих, хто віддав свої життя, захищаючи Україну. Було в нас кілька форматів розмови з Прем’єр-міністром. І в нас була можливість поспілкуватися тет-а-тет, і ми говорили потім із нашими командами, з урядовцями. І зараз ми тут, у Береговому, і в нас ще є можливість, якщо нам дадуть журналісти дуже швидко закінчити з питаннями та з відповідями, – у нас буде можливість поспілкуватися ще з українсько-угорською громадою. І це важливо й дуже символічно, що тут, у Закарпатті, сьогодні проходить і зустріч наших громад, українських громад, з урядовцями – була зустріч Конгресу місцевих та регіональних влад в Україні. У мене була можливість сьогодні відвідати цей Конгрес.

Всі громади, всі українці хочуть, очікують від нас на політичному рівні справді серйозних результатів, результатів з Угорщиною, і такі в нас результати є, і такі в нас результати, я впевнений, будуть і в майбутньому. І ми домовились по багатьох ключових напрямах нашої двосторонньої співпраці й де ми можемо бути корисними один одному. Безумовно, у нас сьогодні війна та енергетика – одні з ключових тематик, і я думаю, що ми можемо також бути корисними в цьому напрямку – в напрямку енергетики. Ми проговорювали також постачання в Україну дизелю. Ми кажемо відверто про це – що нам це дуже потрібно. Тому що ви знаєте, який дефіцит і з електрикою тощо. І наші люди захищаються, наші громади захищаються, урядовці – всі роблять, що можуть, і ми розраховуємо на підтримку всіх наших партнерів. І ми розраховуємо на підтримку Угорщини також.

І ми ще раз сьогодні підтвердили, що між нашими країнами достойний рівень взаємовідносин у питаннях поваги до громад. І Україна повністю поважає права й свободи угорської громади, інших національних спільнот нашої держави, і домовленості, які в нас є з європейськими сусідами в цих питаннях, ми реалізовуємо і реалізуємо.

Ми обговорили потреби також інфраструктурного характеру. Це передусім розширення залізничного сполучення між нашими країнами. Ми б дуже хотіли працювати в напрямку розвитку маршрутів Київ – Будапешт, ми б дуже хотіли розвивати цей напрямок, електрифікацію залізниці, розбудову пунктів пропуску на кордоні: реконструкція деяких із них. І будувати нові. І я думаю, що нам це обов’язково вдасться. Я дуже розраховую, що наші міністри в майбутньому можуть спілкуватися і працювати в цьому напрямку.

У нас також була можливість бути разом із Прем’єр-міністром – я думаю, він сам розкаже, як ми трішки навіть сьогодні мали можливість позмагатися. Це було дружньо абсолютно. Я думаю, що це хороші сигнали. Тут, у Береговому, є багато, на мій погляд, соціальних проєктів і освітніх проєктів, медичних проєктів, які ми можемо розвивати й далі, розвивати разом.

Ми говорили також про продовольчу безпеку – це стосується експортних можливостей нашої держави. Я розповів Прем’єру, ми говорили з командами, що для нас це дуже важливо. Ви знаєте, що Росія заблокувала наш Чорноморський коридор, наш аграрний коридор. Ми будемо звертатися до всіх наших партнерів, близьких партнерів, наших близьких сусідів, щоб вони нам допомагали. Ну і тут ми можемо бути дуже корисними один одному. Україна може поставити Угорщині деякий обсяг кукурудзи, враховуючи, що в цьому році в Угорщині був недостатній врожай кукурудзи. Якщо буде таке бажання. У будь-якому випадку є багато різних проєктів, багато різних пропозицій.

Ми обговорили безпекові питання. Я розказав, що в нас відбувається, розказав про удари по наших містах, по наших селах. Сьогодні росіяни завдали чергових жорстоких ударів по Дніпру, по Запоріжжю, по інших українських громадах. Цю війну реально зупинити тільки при повній солідарності Європи, Америки, всіх тих, хто справді хоче реального миру, – солідарності з Україною. Дружба з Путіним веде в нікуди, і дехто з наших спільних із Петером знайомих може це підтвердити… Загалом видно, що Угорщина зараз, після змін, досягає результатів. І це дуже добре, на мій погляд. Ми бажаємо успіху вашій країні в усьому й успіхів Угорському народу. Ми розраховуємо на подальшу співпрацю. Абсолютно чесно, відкрито, по-партнерськи. І важливо, що Угорщина підтримує нас, наш рух у Європейський Союз. Для нас це дуже важливо. Я сьогодні сказав чесно Прем’єру: для нас це незворотний шлях, і не тільки через те, що немає зворотного шляху до Росії, до такої радянщини, але передусім це вибір нашого народу, незалежного нашого народу, – бути майбутнім членом Європейського Союзу. І сьогодні, під час війни, для нас дуже важливе і відкриття кластерів. Дуже важливе, бо це підтримує моральний дух нашої держави. Дякую, Петере, ще раз за візит, дякую вашій команді.

Слава Україні!