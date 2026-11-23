Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрілися з учнями та вчителями Берегівського ліцею імені Лайоша Кошута, а також із медиками однієї з лікарень на Закарпатті, де в жовтні цього року відкрили новий лікувальний корпус.

Ліцей офіційно визначений як один із майбутніх базових академічних ліцеїв Закарпатської області. Саме тому його матеріально-технічна база фундаментально оновлюється. Зокрема, лідерам показали спортивну залу, де вони разом з учнями зіграли у волейбол.

Президент України й Прем’єр-міністр Угорщини поспілкувалися з учнями та вчителями ліцею. Володимиру Зеленському і Петеру Мадяру розповіли про особливості організації навчання та підготовку до Національного мультипредметного тесту (НМТ) наступного року.

Глава держави поговорив з дітьми про їхнє навчання, улюблені предмети та мрії. В цьому ліцеї навчаються угорською мовою. Це забезпечує культурно-освітні потреби угорської громади Закарпаття. Але також є обов’язкове ґрунтовне вивчення державної української мови та англійської.

Загалом у ліцеї здобувають знання понад 500 учнів. Зокрема, є чотири інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами.

У лікарні лідерам показали відділення анестезіології, інтенсивної терапії та операційний блок, а також відділення амбулаторної реабілітації та рентгенологічної діагностики в добудованому лікувальному корпусі. Тут допомагають відновлюватися після травм і хвороб, зокрема, українським ветеранам, захисникам і захисницям.

Цей корпус тривалий час залишався недобудованим. У вересні 2020 року його додали до програми Президента України «Велике будівництво», що дало змогу відновити роботи й завершити спорудження. Завдяки міжнародним партнерам, зокрема Угорщині та США, корпус був оснащений сучасним обладнанням. В операційному відділенні за короткий час провели вже понад 100 операцій.