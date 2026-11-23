Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, який приїхав до нашої країни вже вчетверте лише за цей рік.

Глава держави подякував Естонії за підтримку України та українців у всіх сферах, які для нас важливі.

Президент поінформував про російські удари по українській енергетиці. За словами Володимира Зеленського, Росія сильно вкладається у спроби зруйнувати нормальність життя, тому все, що підтримує стійкість України, важливе.

Глава держави зазначив, що пріоритетами України зараз і впродовж зими є підтримка енергетики, захист інфраструктури, посилення ППО та будівництво укриттів, зокрема у школах і дитячих садках. Обговорили можливості Естонії для забезпечення цих потреб, а також підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Естонії на початку наступного року.

Детально йшлося і про перемовини та майбутні гарантії безпеки.

«Україна зробила дуже багато, щоб повноцінно включити Європу в мирний трек з Америкою, і зараз чекаємо від Американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою», – зазначив Глава держави.