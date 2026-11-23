У Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок перша леді України Олена Зеленська взяла участь у старті щорічної кампанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» та відкритті соціальної виставки «Що на тобі було?» в Києві.

«Чому саме 16? У цьому є сенс: рівно стільки днів між двома датами – сьогоднішньою і 10 грудня, Міжнародним днем прав людини. Право бути в безпеці, не зазнавати насильства – це право кожної людини. Незалежно від статі, віку, години, о котрій людина повертається додому, чи від того, у що вона вдягнена», – наголосила перша леді.

Цьогорічна тема кампанії – «Доступ до правосуддя, захист постраждалих і припинення безкарності». Протягом 16 днів органи державної влади, місцевого самоврядування, громадські організації та міжнародні партнери об'єднуватимуть зусилля, щоб поширювати інформацію про права постраждалих і можливості отримати допомогу.

Інформаційна хвиля «Почути. Підтримати. Захистити», яку ініціював Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, має три складові. Вони означають не ігнорувати проявів насильства, сприяти доступу до соціальної, психологічної, медичної та правничої допомоги й забезпечувати дотримання прав постраждалих, їхню безпеку та застосування передбачених законодавством механізмів захисту.

На підтримку кампанії в Києві відкрилася соціальна виставка «Що на тобі було?». Експозиція демонструє комплекти одягу жінок у момент насильства. Кожен з експонатів супроводжує реальна історія жінки, яку вона розповіла організаторкам на умовах анонімності.

«Ці історії дуже важко читати, але потрібно саме тому, що вони показують: насильство буденне. Воно не залежить від одягу чи якихось особливих обставин. Насильству не потрібні приводи. Постраждала ніяк його не „викликає“. Насильник діє лише з однієї причини – тому що може. Тому що відчуває безкарність», – зазначила Олена Зеленська.

За словами дружини Президента, забезпечити правосуддя – завдання держави, а завдання суспільства – стати середовищем, де насильство не толерують в принципі й де постраждалій завжди прийдуть на допомогу та ніколи не звинуватять. Перша леді наголосила, що підтримка потерпілих, зокрема психологічна, має бути безкоштовною, доступною і поруч.