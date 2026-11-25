Бажаю здоров’я, шановні українці, шановні українки!

Перше – енергетика. Всюди, де були російські удари, зараз працюють ремонтні бригади, енергетичні компанії. Найбільш складно зараз в Дніпрі, на Дніпровщині, також у Запоріжжі. Необхідне обладнання, сили для відновлення всюди є, і це дуже важливо. Ремонти доводиться переривати через загрозу нових і нових ударів, але люди, наші люди роблять часто просто неможливі, неймовірні речі й працюють так, як потрібно, щоб повернути електрику людям. У росіян тактика незмінна: вони бʼють саме по лініях та по мережах, по підстанціях б’ють, щоб ускладнити передачу електрики від генерації. Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати, і відповідати будемо достойно.

Друге за сьогодні – я хочу подякувати хлопцям із Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Нашими дронами сьогодні уразили російський військовий аеродром. Саме той, із якого їхня авіація злітає, щоб ламати життя в Україні. Зараз ми уточнюємо, які саме збитки отримали росіяни цього разу. Продовжимо завдавати наших їм відповідей. Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, – наші абсолютно законні цілі.

Також провів нараду щодо нашої антибалістичної програми FREYJA. Звісно, ключове зараз – це прискорити постачання ракет від партнерів. Ракет для «петріотів», ракет для інших наших систем, які потрібні, які можуть допомогти саме в цей час. На жаль, від Сполучених Штатів ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, на жаль. Але ми працюємо довгостроково й крок за кроком ми рухаємося, щоб створити свою антибалістичну систему. Я хочу подякувати всім країнам, усім компаніям, які приєднались до цієї роботи. Вирішуємо питання щодо компонентів, інших технічних речей. Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування.

Міністр оборони Хмара доповідав сьогодні за результатами відрядження – «Рамштайн» у Брюсселі, зустрічі були також в Берліні та в Осло. Я хочу подякувати партнерам за підтримку України, нашого захисту. «Рамштайн» дав додаткові пакети, серед них більш ніж 700 мільйонів доларів на програму PURL. Це саме на перехоплювачі проти балістики.

Норвегія: є рішення для ППО, для виробництва, для розвитку нових перехоплювачів та інших наших українських дронів. Німеччина: є рішення про новий рівень нашої оборонної співпраці. Ми поширюємо наш досвід управління обороною, наш досвід щодо захисту. Деталізували, що саме – пріоритетні речі для нас наступного року в обороні. І ключове – ППО, авіація, дрони, а також РЕБ. Ми говорили й про співпрацю з іншими партнерами для того, щоб отримати від них необхідну зброю, необхідну підтримку. Головне – має бути більше перехоплення російських ракет і дронів. І тут багато залежить саме від наших партнерів. Я хочу подякувати кожному, хто готовий підтримувати Україну, підтримувати наших людей зараз і зимою.

Слава Україні!