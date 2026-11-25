Фундація Олени Зеленської представила результати третього дослідження «Індекс майбутнього». Цьогоріч воно присвячене тому, що допомагає українським підліткам розвивати свої здібності та яких можливостей їм бракує.

В основному опитуванні взяли участь 4050 підлітків віком 12–17 років і майже 3200 їхніх батьків та опікунів. До окремих групових сесій також долучилися українські підлітки, які живуть за кордоном.

«Для нас у Фундації “Індекс майбутнього” має практичне значення. Ми спираємося на результати дослідження, щоб визначати пріоритети й оцінювати, чи відповідають наші проєкти потребам дітей. Ми хочемо, щоб кожен, хто працює з дітьми чи ухвалює рішення, які впливають на їхнє життя, міг знайти в цьому дослідженні відповіді на важливі для себе питання. Для когось це буде підказка, як змінити підхід до навчання. Для когось – які можливості потрібно створити у своїй громаді. Для когось – які програми підтримки варто розвивати», – зазначила перша леді України Олена Зеленська.

Сімдесят чотири відсотки опитаних підлітків оцінили власні здібності на шість балів і вище за 10-бальною шкалою. Підлітки бачать у себе здібності в більшій кількості сфер, ніж їхні батьки.

Шістдесят сім відсотків опитаних підлітків мають здібності або інтереси, які хотіли б розвивати, але поки що цього не роблять. Про такі здібності чи інтереси своїх дітей повідомили також 66% батьків та опікунів.

Можливості для розвитку залежать, зокрема, від місця проживання. Заклади позашкільної освіти є лише у 12,5% населених пунктів, а власні укриття мають 35,7% таких закладів. У селах батьки частіше говорять про брак занять поблизу, а в містах і родинах, які вимушено переїхали, – про їхню вартість.

«Сьогодні, коли українські діти дорослішають в умовах війни, ми повинні зберегти їхню віру у власні сили, підтримати їхні мрії та дати можливість розкрити свій талант. Діти обирають Україну, вірять у неї, пов'язують із нею свої плани. І ми повинні зробити все, щоб ця віра не згасла, щоб кожен підліток мав змогу знайти себе, реалізувати свої здібності та досягти успіху саме тут», – зазначив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Під час презентації підлітки з громад різних областей України поділилися власним досвідом. Вони розповіли, як відкривають і розвивають свої здібності, що їм у цьому допомагає та з якими труднощами вони стикаються. Разом із представниками Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки та довкілля і Всеукраїнського молодіжного центру вони обговорили, яких можливостей бракує молоді та що можна змінити, щоб більше підлітків могли реалізувати себе в Україні.

«Ми працюємо над тим, щоб молоді люди могли краще розуміти свої професійні можливості та здобувати практичний досвід роботи. У межах Стратегії зайнятості до 2030 року розвиваємо систему професійної орієнтації, впроваджуємо підходи до прогнозування потреб ринку праці та розширюємо можливості для першого працевлаштування, стажувань і професійного навчання молоді», – пояснила заступниця міністра економіки та довкілля України Дарія Марчак.

Фундація ділиться результатами «Індексу майбутнього» з державними інституціями, громадами, освітянами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами, щоб вони могли враховувати потреби підлітків у своїх рішеннях.

«Результати “Індексу майбутнього” – це важливий орієнтир для формування рішень у сфері молодіжної політики. Наше завдання – розвивати середовище, у якому кожна молода людина зможе знайти простір для самореалізації, отримати підтримку та побачити перспективу свого майбутнього в Україні», – наголосив директор Всеукраїнського молодіжного центру Денис Мінін.

З результатами дослідження «Індекс майбутнього – 2026» можна ознайомитися за посиланням.