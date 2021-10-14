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Пришвидшення вакцинації та боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про щеплення проти COVID-19 обговорили на нараді у Президента

18 жовтня 2021 року - 14:22

Пришвидшення вакцинації та боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про щеплення проти COVID-19 обговорили на нараді у Президента

Зростання захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні, пришвидшення процесу вакцинації та боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про щеплення обговорили учасники селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня відбулося два засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС. З 15 жовтня запроваджено «червоний» рівень епідемічної небезпеки в Херсонській області. Також до «червоної» зони з 18 жовтня перейшли Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області.

На нараді нагадали, що з 21 жовтня будуть запроваджені нові правила для міжобласного транспортного сполучення – ним зможуть користуватися лише особи, які мають COVID-сертифікати або актуальні негативні ПЛР-тести.

За словами Дениса Шмигаля, загалом в Україні наразі зроблено 14,5 млн щеплень. Вакциновано 8 млн осіб, з них 6,5 млн отримали дві дози. Темпи вакцинації п’ять тижнів поспіль зберігаються на рівні 750-760 тисяч. За минулий тиждень зроблено 762 тисячі щеплень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що 95% госпіталізованих з COVID-19 є невакцинованими.

Під час наради очільник уряду доручив керівнику МОЗ невідкладно оновити та затвердити графік щеплень для кожної області. Очільники ОДА мають подати графіки до пунктів, затвердити та проконтролювати їхнє дотримання.

Зі свого боку Президент Володимир Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

«Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад – забезпечити таку можливість», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності пришвидшення темпів вакцинації. Окремо він акцентував на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень.

Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України доповіло про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів. Порушників, серед яких є лікарі, представники лабораторій і посередники, уже притягають до відповідальності.

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