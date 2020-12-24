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Програми підтримки Українського культурного фонду та Українського інституту книги повністю профінансовані

30 грудня 2020 року - 20:39

Державна казначейська служба України повністю профінансувала грантові програми від Українського культурного фонду (УКФ) та Українського інституту книги (УІК) для підтримки індустрії під час кризи. Відповідний закон щодо держпідтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу Президент Володимир Зеленський підписав у липні 2020 року.

У межах механізмів, передбачених цим законом, державну підтримку одержали сотні організацій зі сфери культури, креативних індустрій та туризму, які зазнали збитків в умовах коронакризи. Зокрема, УКФ надав гранти 858 інституціям на суму понад 520 млн грн, а УІК уклав 94 договори інституційної підтримки на загальну суму 81,42 млн грн.

Такі програми інституційної підтримки були впроваджені в Україні вперше. За розробку законодавчої бази відповідало Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради. Реалізовувалася підтримка через Український культурний фонд та Український інститут книги.

Таким чином цього року вдалося не лише надати реальну безповоротну фінансову допомогу представникам культури, туризму та креативних індустрій під час кризи, а й напрацювати механізм надання інституційної підтримки, який може ефективно використовуватися надалі

Державна казначейська служба України повністю профінансувала грантові програми від Українського культурного фонду (УКФ) та Українського інституту книги (УІК) для підтримки індустрії під час кризи. Відповідний закон щодо держпідтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу Президент Володимир Зеленський підписав у липні 2020 року.

У межах механізмів, передбачених цим законом, державну підтримку одержали сотні організацій зі сфери культури, креативних індустрій та туризму, які зазнали збитків в умовах коронакризи. Зокрема, УКФ надав гранти 858 інституціям на суму понад 520 млн грн, а УІК уклав 94 договори інституційної підтримки на загальну суму 81,42 млн грн.

Такі програми інституційної підтримки були впроваджені в Україні вперше. За розробку законодавчої бази відповідало Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради. Реалізовувалася підтримка через Український культурний фонд та Український інститут книги.

Таким чином цього року вдалося не лише надати реальну безповоротну фінансову допомогу представникам культури, туризму та креативних індустрій під час кризи, а й напрацювати механізм надання інституційної підтримки, який може ефективно використовуватися надалі.

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