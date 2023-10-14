Пройти зиму й дати потужну відповідь на російські удари по містах України – на це зараз спрямована вся робота – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – робочий день в нашому місті Одесі.

Візит Марка Рютте, Прем’єр-міністра Нідерландів, його команди. Наші перемовини. Є рішення щодо ракет для «петріотів» – Нідерланди дають додаткові ракети. Ми сьогодні обговорили з Марком і інші спільні кроки для оборони України.

Окрема увага – захисту Одеси, усього нашого Півдня – від дунайських портів до портів Великої Одеси. Обговорили захист наших коридорів експорту в Чорному морі. Світ визнає глобальну роль України – гаранта продовольчої безпеки. І чітко підтримує те, що ми маємо зберегти й посилювати це наше значення.

Від української сили прямо залежить соціальна стабільність багатьох країн.

Сьогодні були в Одеському порту. Були доповіді військових, урядовців щодо нашої поєднаності зі світовим ринком та захисту української акваторії Чорного моря. Провів нараду щодо ситуації в Одеській області із керівниками правоохоронних органів, представниками обласної влади, військовим керівництвом. Ключове – це, звичайно, підготовка до зими, захист енергетики, відновлення того, що було зруйновано російськими ударами. Я вдячний усім, хто працює, щоб наші люди були захищені. Пройти зиму й дати потужну відповідь на російські удари по Одесі, і по Одеському регіону, по містам області і усієї України – на це зараз спрямована робота всіх у системі влади та наших дипломатів. Буде більше захисту нашій державі.

Мав честь сьогодні відвідати наших воїнів, які відновлюються після поранень. Разом із Марком були в них, поспілкувалися. І я відзначив військових і лікарів, які їм допомагають, державними нагородами.

Зустрілися з вихованцями Військової академії в Одесі. Хороша розмова. Дякую вам, хлопці, за вашу увагу, за ваші запитання. Хлопці, дівчата – молодці.

Сьогодні ж з Одеси звернувся до учасників зустрічі Об’єднаних експедиційних сил – це формат регіональної співпраці на півночі Європи. Сполучене Королівство, Швеція, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія. Зустріч відбулася на шведському острові Готланд, і це вагомий сигнал, дуже символічне місце для розмови лідерів про безпеку Європи та довготривалий надійний захист наших країн, наших людей. Якщо поглянути на мапу, то можна одразу зрозуміти, чому російські державні пропагандисти закликали захопити цей острів. Готланд – це контроль над усім регіоном. І цей регіон Росія теж намагається дестабілізувати. Коли я звертався до шведського парламенту у 22-му році, на початку повномасштабної війни, я говорив саме про це – наскільки важливо бути сильними усім у Європі, в усіх частинах континенту, у кожній такій стратегічній точці, як Готланд, від якої залежить спільна безпека. І, до речі, я вдячний за сьогоднішню підсумкову заяву зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил. Сильна заява. Підтримка України. Зокрема, підтримка на шляху в НАТО та чітке засудження російської агресії. І готовність допомагати нам так, як потрібно для перемоги у війні. Дякую!

І ще кілька речей.

Сьогодні з Молдовою підписано Протокол щодо спільного контролю на кордоні в пункті пропуску для залізниці «Кучурган – Новосавицька». Це ще один маршрут нашого експорту, додатковий транспортний коридор, який точно посилить увесь наш регіон. Дякую вам, Молдово!

І хочу подякувати сьогодні нашим воїнам – саме тим, які захищають наше небо. Зокрема, на півдні держави. Наші вогневі групи. 13-й окремий зенітний кулеметний батальйон, 5-та бригада Нацгвардії та 14-та радіотехнічна бригада. Дякую вам, воїни!

Слава всім, хто б’ється заради України! Дякую всім, хто допомагає нам! Дякую тобі, Марку, за візит і перемовини сьогодні, за всю підтримку!

І дякую тобі, Одесо! Обов’язково ми відновимо все, що зруйнувала Росія.

Слава Україні!