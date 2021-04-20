Радник Президента: Нещодавнє розміщення Україною єврооблігацій на 1,25 млрд доларів свідчить про довіру міжнародних інвесторів до країни

Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко провів зустріч із членами Американсько-української ділової ради (US-Ukraine Business Council), яка має штаб-квартири в Києві та Вашингтоні. У зустрічі взяло участь близько 130 членів бізнес-асоціації.

Олег Устенко зазначив, що українська економіка виходить на траєкторію сталого зростання. Зокрема, на цей рік прогнозується зростання ВВП в межах 4,5%.

«Однак Президент Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання на рівні 5% плюс, що відповідає необхідному рівню для ефективної боротьби з бідністю», – сказав він.

За словами радника Глави держави, зростання української економіки цього року підтримуватиметься збільшенням внутрішнього споживання, інвестиційною активністю, програмами державної підтримки, а також сприятливою кон'юнктурою на світових ринках.

Олег Устенко окремо наголосив, що Президент і його команда ставлять за пріоритет поліпшення якості бізнес-клімату в Україні.

«А це неможливо без вирішення питань забезпечення прав власності та судової реформи. Відповідні законодавчі ініціативи вже спрямовані до Верховної Ради, а ще частина буде внесена до парламенту найближчим часом», – зауважив Олег Устенко.

Він також відзначив мету Глави держави щодо деолігархізації української економіки.

«У цей час у президентській команді йде активне обговорення низки законів, які покликані зменшити колосальний вплив олігархів на країну, що роками блокує її розвиток», – наголосив Олег Устенко.

Радник Президента окремо акцентував увагу на нещодавньому розміщенні Україною єврооблігацій на 1,25 млрд дол. під 6,875% річних. За його словами, це свідчить про довіру до української влади з боку міжнародних інвесторів, а також про позитивні очікування щодо розвитку нашої країни.

«Україна розраховує на підтримку з боку американського бізнесу та запрошує інвесторів», – резюмував Олег Устенко.