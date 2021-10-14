Радник – уповноважена Президента України взяла участь у форумі «Армія, побудована на довірі»

У межах форуму «Армія, побудована на довірі» відбулося обговорення механізмів запобігання та реагування на випадки насильства за ознакою статі та сексуальних домагань, у якому взяла участь радник – уповноважена Президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.

Захід відбувається в межах виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема реалізації порядку денного програми ООН «Жінки, мир, безпека».

До обговорення було запрошено жінок-військовослужбовиць, військових капеланів, представників неурядових правозахисних організацій, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, Міністерства оборони, Міністерства у справах ветеранів, Генерального штабу Збройних Сил України, Посольства Сполучених Штатів Америки, Центру інформатизації та документації НАТО.

«Це було відкрите й чесне обговорення гендерних питань, а також проблем щодо цього, які існують у секторі безпеки й оборони України», – зауважила Альона Вербицька.