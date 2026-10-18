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Раннє попередження про російські атаки балістикою та ситуація навколо Старлінку / Старшилду: Володимир Зеленський провів розмову з Марко Рубіо

20 жовтня 2026 року - 10:06

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. 

Глава держави подякував за готовність допомогти та ясну позицію в питаннях перехоплювачів проти балістики, які потрібні для захисту життя, раннього попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим, та ситуації навколо Старлінку / Старшилду, яку треба відновити.

«Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну й постійні вбивства людей», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Марко Рубіо домовилися, що невдовзі сконтактують знову для апдейту.

Президент подякував держсекретарю США за конструктивну позицію та всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи.

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