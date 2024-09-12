Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру: Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції

На полях зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером.

Глава держави відзначив вагому роль конференції в пошуку шляхів подолання викликів, які постали перед Україною, Європою та світом.

«Дуже розраховую, що Мюнхенська безпекова конференція й надалі залишатиметься авторитетним міжнародним майданчиком для консолідації демократичного цивілізованого світу навколо підтримки України та наближення справедливого й тривалого миру в нашій державі», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили кроки для реалізації всіх 10 пунктів Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

«Сподіваюся, що Україна та припинення російської агресії на нашій землі буде однією з центральних тем наступної Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться в лютому 2025 року», – зауважив Президент.