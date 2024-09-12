Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Безпека дітей сьогодні стосується кожного – виступ Президента на четвертому Саміті перших леді та джентльменів
Безпека дітей сьогодні стосується кожного – виступ Президента на четвертому Саміті перших леді та джентльменів

12 вересня 2024 року - 20:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Києві Володимир Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном

13 вересня 2024 року - 16:55

Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру: Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції

13 вересня 2024 року - 16:30

Президент: Україна потребує далекобійності, достатньої для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру

13 вересня 2024 року - 15:30

Війна має стати суттєво важчою для Росії – виступ Президента на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії

13 вересня 2024 року - 15:25

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії
Участь Президента України у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

13 вересня 2024 року - 15:25

Перейти до всіх галерей

Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру: Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції

13 вересня 2024 року - 16:30

Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру: Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції

На полях зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером.

Глава держави відзначив вагому роль конференції в пошуку шляхів подолання викликів, які постали перед Україною, Європою та світом.

«Дуже розраховую, що Мюнхенська безпекова конференція й надалі залишатиметься авторитетним міжнародним майданчиком для консолідації демократичного цивілізованого світу навколо підтримки України та наближення справедливого й тривалого миру в нашій державі», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили кроки для реалізації всіх 10 пунктів Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

«Сподіваюся, що Україна та припинення російської агресії на нашій землі буде однією з центральних тем наступної Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться в лютому 2025 року», – зауважив Президент.

ф

Участь Президента України у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

13 вересня 2024 року - 15:25
Версія для друку