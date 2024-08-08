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Реалізація Формули миру та участь у міжнародній Кримській платформі: в Офісі Президента відбулася зустріч із бразильськими парламентарями 

8 серпня 2024 року - 20:38

Реалізація Формули миру та участь у міжнародній Кримській платформі: в Офісі Президента відбулася зустріч із бразильськими парламентарями 

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з делегацією Палати депутатів Національного конгресу Бразилії на чолі з першим заступником Комісії з міжнародних справ та національної оборони Генералом Жірао.

Ігор Жовква подякував бразильським парламентарям за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Під час зустрічі обговорили реалізацію Формули миру та шляхи для активнішого залучення Бразилії до цього процесу.

Заступник керівника Офісу Президента запросив депутатів Національного конгресу долучитися до міжнародної Кримської платформи, зокрема взяти участь у третьому парламентському саміті ініціативи, який цьогоріч відбудеться у Латвії.

Окрему увагу приділили головуванню Бразилії у «Групі двадцяти» цього року.

Сторони також обговорили співпрацю у сфері культурних обмінів, зокрема можливі заходи з популяризації української культури в Бразилії.

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