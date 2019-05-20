Речниця Президента розповіла про деталі візиту Володимира Зеленського до Брюсселя

Прес-секретар Президента України Юлія Мендель розповіла про деталі візиту Глави держави до Брюсселя, який запланований на 4-5 червня.

«Завтра Президент Володимир Зеленський розпочне свій перший закордонний візит до Брюсселя, щоб іще раз задекларувати незмінну позицію – курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію», – зазначила речниця Глави держави під час брифінгу 3 червня.

За її словами, Володимир Зеленський зустрінеться з низкою посадовців ЄС і НАТО – Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та Президентом Польщі Анджеєм Дудою, який перебуватиме у Брюсселі.

Речниця Глави держави наголосила, що Володимир Зеленський хоче вкотре підтвердити, що Україна незмінно слідує європейському та євроатлантичному курсу, а також продовжує докорінні реформи, зокрема, безкомпромісну боротьбу з корупцією.

За її словами, Президент сподівається на продовження підтримки України з боку ЄС у боротьбі з російською агресією, а також на фінансову й технічну допомогу в запровадженні реформ.