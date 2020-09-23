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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Ремонт Закарпатської філармонії буде включено до «Великого будівництва» в культурі – Президент

25 вересня 2020 року - 19:11

Ремонт Закарпатської філармонії буде включено до «Великого будівництва» в культурі – Президент

У межах робочої поїздки до Закарпатської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Закарпатську обласну філармонію.

Директор закладу Іван Микита показав Главі держави концертну залу.

За його словами, вона може вмістити 500 глядачів і має унікальні акустичні властивості. Особливою цінністю філармонії є старий орган чеського виробництва. Раніше в цій будівлі розташовувалася синагога ортодоксальної громади євреїв-ашкеназі.

Також Володимир Зеленський оглянув фасад філармонії.

Іван Микита розповів, що споруда, яку було зведено у 1904 році, потребує капітального ремонту.

Президент наголосив, що відновлення будівлі Закарпатської обласної філармонії буде включено до Національної програми «Велике будівництво» в культурі на наступний рік.

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Робоча поїздка Президента України до Закарпатської області

25 вересня 2020 року - 12:24
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