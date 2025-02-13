Рік тому з’явилася данська модель, яка збільшила наше виробництво та можливість рятувати життя – Президент під час зустрічі з Метте Фредеріксен

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави зазначив, що рік тому Україна й Данія започаткували спільну ініціативу щодо прямих інвестицій в українське оборонне виробництво. Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен за віддану підтримку України й українців і подарував їй мініатюру крилатої ракети «Нептун».

«Данська модель з’явилася рік тому й збільшила наше виробництво та можливість рятувати життя. Це вдалося завдяки нашим хлопцям і дівчатам і вашій допомозі, довірі й великій підтримці. Ми дуже вдячні за це», – сказав Президент.

Головні теми зустрічі – координація позицій із партнерами, оборонна допомога, протидія російському тіньовому флоту та очікування від головування Данії в Раді ЄС у другому півріччі цього року.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили, як зберегти європейську єдність і спільними зусиллями досягти справедливого й тривалого миру.

Глава держави наголосив, що для України надзвичайно важлива подальша військова підтримка, зокрема для зміцнення повітряного щита. Окрема увага – продовженню прямих інвестицій у вітчизняний ОПК. Загалом через данську модель торік наша держава отримала 538 млн євро.

Президент також відзначив лідерство Данії в боротьбі з російським тіньовим танкерним флотом і акцентував, що важливо посилювати ці санкції надалі. Україна очікує, що 16-й санкційний пакет ЄС стосуватиметься російської нафти й усього тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів суден.