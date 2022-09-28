Роман Машовець обговорив з послами та аташе з питань оборони країн Балтії ключові аспекти відбиття російської агресії

За дорученням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака його заступник Роман Машовець провів зустріч із послами та аташе з питань оборони Латвії, Литви та Естонії.

Представникам країн Балтії було надано детальну інформацію про поточний стан справ на фронтах у контексті повномасштабної агресії Російської Федерації проти України.

Обговорено питання проведення російським керівництвом мобілізації та інші кроки, яких вживає країна-агресор для продовження реалізації своїх підступних планів із загарбання української території.

У цьому зв’язку відбувся плідний обмін думками з широкого спектра питань, які стосувалися вдосконалення надання Україні міжнародної допомоги. Було зроблено акцент на озброєнні та військовій техніці, яких найбільше бракує нашій країні для звільнення окупованих територій та відновлення територіальної цілісності.

Роман Машовець зазначив, що зараз особливо важливе продовження й посилення збройної підтримки з боку наших країн-партнерів, що є запорукою спільної перемоги над ворогом.

Представники країн Балтії, які завжди були й залишаються потужними адвокатами інтересів України у міжнародних організаціях, укотре запевнили в дотриманні своїх національних позицій, що полягають у неухильній підтримці України задля повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності.