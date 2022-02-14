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Роман Машовець обговорив з Послом Японії в Україні перспективи співпраці у сфері безпеки й оборони

18 лютого 2022 року - 20:21

Роман Машовець обговорив з Послом Японії в Україні перспективи співпраці у сфері безпеки й оборони

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з Послом Японії Кунінорі Мацудою й обговорив безпекову ситуацію довкола України та шляхи розвитку українсько-японської співпраці з широкого спектру питань безпеки й оборони.

Роман Машовець поінформував Посла Японії про ситуацію на сході України, грубі порушення російською стороною режиму припинення вогню, подальше зосередження російських військ уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях, загострення ситуації в Чорноморському регіоні та зусилля РФ із дестабілізації внутрішньої ситуації в країні. Він запевнив Кунінорі Мацуду в готовності сил безпеки й оборони України протистояти російській агресії та їхній здатності захистити країну.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Послу Японії за незмінну підтримку України у протистоянні російській агресії як на міжнародному рівні, зокрема в межах ООН та «Великої сімки», так і на двосторонньому.

Кунінорі Мацуда повідомив, що Посольство Японії продовжує працювати в Києві попри можливість загострення ситуації, що є демонстрацією справжньої партнерської підтримки України та віри у здатність керівництва держави протистояти загрозам з боку РФ, що наростають.

Японський дипломат відзначив високий рівень поінформованості японського суспільства про події в Україні та відповідну публічну підтримку нашої держави в Японії.

Роман Машовець висловив подяку японській стороні за надання допомоги Україні, передусім у фінансово-економічній та медичній сферах. Кунінорі Мацуда повідомив про намір японських компаній продовжувати інвестувати в Україну, зокрема в продовольчу галузь, сфери освіти та інформаційних технологій.

У контексті подальшого розвитку двосторонніх відносин у галузі безпеки й оборони була досягнута домовленість про поглиблення співпраці з питань кібербезпеки та оборонно-промислового комплексу.

Роман Машовець запропонував включити ці питання до порядку денного чергових українсько-японських воєнно-політичних консультацій, які заплановано провести навесні цього року. Кунінорі Мацуда підтримав ці пропозиції та запевнив у намірах японської сторони наповнити їх практичними ініціативами.

Сторони погодилися й надалі координувати спільні зусилля, спрямовані на гарантування безпеки в регіоні та розвиток сектору безпеки й оборони України.

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