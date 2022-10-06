Російське зло програє, коли наша формула миру переможе – виступ Президента України на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти

Шановні пані та панове!

Шановні господарі нашої зустрічі й натхненники ідеї нашої зустрічі!

Шановний Премʼєр-міністре Фіала!

Шановний Президенте Мішель!

Шановний пане Президенте Макрон!

Шановні лідери Європи!

На цій нашій першій зустрічі в такому форматі я хочу привітати вас із заснуванням нашої нової політичної ініціативи.

Привітати вас із тим, що завдяки цій ініціативі ми з вами отримали не просто ще один формат співпраці у Європі. Ми отримали дуже потужну можливість повернути мир у Європу.

Це об’єднання – Європейська політична спільнота – має реальну змогу стати Європейською спільнотою миру. Миру! Того, що так потрібне Україні. Того, що потрібне абсолютно кожній країні, які представлені тут сьогодні.

Зараз у цьому засіданні беруть участь представники всіх наявних у Європі форматів співпраці на фундаменті наших спільних цінностей.

Тут з нами й ті, хто увійшов до складу ЄС, і ті, хто готується приєднатися.

Тут з нами й ті, хто входить до складу НАТО, і ті, хто вибудовує співпрацю з Альянсом як країни-аспіранти чи партнери НАТО.

Тут з нами представники різних регіональних об’єднань європейців.

І тут з нами немає представників Росії – держави, яка географічно ніби й належить до Європи, але з погляду своїх цінностей і поведінки є найбільш антиєвропейською державою світу.

Ми з вами зараз у сильних умовах, щоб спрямувати всю можливу міць Європи на закінчення війни й гарантування довгострокового миру для України, для Європи, для світу.

Україна ніколи не хотіла цієї війни. Україна не робила нічого, щоб її спровокувати. Україна завжди була лідером у мирному врегулюванні.

І всі ви добре поінформовані про те, скільки всього робила Україна, щоб спробувати переконати Росію жити без війни.

Багато хто з вас особисто брав участь у цих спробах і допомагав нам.

Допомагав нам у майже сотні раундів переговорів різного рівня, на яких Росії пропонувався мир. Я дякую кожному й кожній із вас за ці зусилля.

Але ми маємо визнати очевидне: ми змушені мати справу з державою, яка не хоче миру. Яка відповідає на всі пропозиції справжнього миру ракетними ударами, провокуванням штучних криз і глумом.

Росія всю свою політику підпорядкувала лише одному завданню, а саме: веденню війни. Війни проти України, проти Європи, проти світу.

Пані та панове! Колеги!

Мир потрібен! Росія вбиває. Вбиває на полі бою в Україні, у наших мирних містах... І на вулицях ваших міст.

Російські вбивці здійснювали замахи на людей на території різних країн Європи. І влаштовували диверсії у Європі – проти складів зі зброєю, проти виробництв і тепер уже проти газогонів.

Росія залякує й шантажує, щоб світ перестав допомагати тим, кого вона вбиває. Вона використовує все – від продовольчої кризи до радіаційного шантажу, від дестабілізації енергоринків до ядерного шантажу. Все для того, щоб зламати єдність союзників і партнерів, щоб залякати народи, щоб змусити мільйони людей боятись і на основі цього страху поступатися.

Поступатися насамперед цінностями. Нашими з вами спільними цінностями свободи, демократії та права народів жити вільно.

Росія намагається зафіксувати кожну небезпеку й кожен прояв нестабільності, які вже створила. Ось саме для цього їй те, що вона називає переговорами, ось саме так вона сприймає будь-які угоди.

Росія хоче перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу, знищивши наш спільний простір співпраці та розвитку.

Росія корумпує. Корумпує мільярдами, які заробляє на торгівлі енергоресурсами.

Це російська формула війни: вбивати, залякувати, фіксувати загрози вільним державам і їхні втрати, руйнувати кордони й корумпувати.

І кожен із цих елементів – антиєвропейський. Усі вони спрямовані проти Європи.

Україна – це тільки перше поле бою, куди вийшла ця держава. І саме в Україні потрібно її перемогти.

Треба реалізувати нашу формулу миру. Я представив її у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН. Треба реалізувати її повністю.

Пункти нашої формули миру нейтралізують усе, що робить Росія, щоб воювати.

Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її компаніями. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН.

Росія робить Організацію Об’єднаних Націй зібранням 192, хто просто змушений терпіти, поки одна держава бреше й глумиться і, коли хоче цього, застосовує право вето, щоб заблокувати реальну можливість ООН повертати мир.

Звичайно, для покарання агресора потрібні і спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, і міжнародний компенсаційний механізм, який змусить Росію відшкодувати завдані нею збитки.

Друге – це допомога Україні. Допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі.

Подивіться на поле бою в Україні зараз. Це така інтенсивна війна, яку абсолютна більшість держав просто не змогла б вести. І саме тому цю війну потрібно виграти зараз – виграти в Україні.

Щоб російський флот не міг заблокувати ще й інші порти на Чорному, Середземному чи будь-якому іншому морі. Щоб російські танки не наступали на Варшаву чи знову на Прагу. Щоб російська артилерія не била по країнах Балтії. Щоб російські ракети не били по території Фінляндії чи будь-якої іншої країни.

Така загроза існує. Таку загрозу ми щодня зменшуємо, коли знищуємо окупантів в Україні.

Третій пункт нашої формули миру – відновлення безпеки й територіальної цілісності.

Ми це робимо. Робимо разом із вами, з вашою допомогою.

Четвертий пункт – гарантії безпеки. Ми потребуємо гарантій безпеки до того, як вступимо в НАТО, і на цьому шляху. І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам.

П’яте – рішучість. За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована.

Сьогодні Росія завдала чергових ударів з повітря по українських містах.

Знову застосувала іранські безпілотники. Щоденно, до речі, їх застосовує, і поки Іран щоденно розповідає, що їх нібито тут немає. І знову вдарила ракетами.

На жаль, знову є жертви – загиблі й поранені люди, спалені будинки.

У Запоріжжі після першого ракетного удару сьогодні, коли люди прийшли, щоб розібрати завали, Росія завдала другого ракетного удару...

Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Тисячі проявів такого зла вже були. Тисячі ще, на жаль, можуть бути.

Але буде й день, коли російське зло програє. Це буде саме той день, коли наша формула миру переможе. Коли ми з вами використаємо на повну всі можливості нашої єдності.

Тут і зараз я закликаю вас ухвалити базове рішення. Рішення про сенс для цієї нашої спільноти, для цього нашого формату.

Ми, лідери Європи, можемо стати лідерами миру. Наша Європейська політична спільнота може стати Європейською спільнотою миру.

Тож давайте це зробимо! І хай сьогоднішній день стане початковою точкою. Точкою, від якої Європа й увесь вільний світ пройдуть до гарантованого миру для всіх нас. Це можливо.

Дякую вам за увагу!

Дякую всім вам за підтримку!

Слава Україні!