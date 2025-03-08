Росія буквально щодня доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині після російського удару. Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди.

Ракети, також «шахед» по центральній частині міста. Девʼять житлових будинків були під ударом. Також під ударом торговельний центр, магазини. Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

Серед загиблих – працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених – сім дітей, наймолодша – дівчинка, 10 років.

Були сьогодні також інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. У Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних. Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести.

Звісно, ми робимо максимум для захисту життя. І я вдячний усім лідерам, усім тим дипломатам країн-партнерів, усім громадським діячам, які підтримують Україну, які засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами. І важливо, щоб ми й надалі координували всі наші зусилля з нашими партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб усе зробити для наближення миру.

Сьогодні наші команди – України та Британії – працювали тут, у Києві, над кроками, які можуть допомогти. Продовжуємо дуже активно комунікувати з усіма європейцями. Найближчим часом буде багато зустрічей, багато розмов. Вірю, що будуть рішення.

Також постійно в контакті з американською командою. Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже. З українського боку – дипломатичні та військові представники, керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга, ще кілька представників дипломатичного корпусу України, міністр оборони Умєров, заступник керівника Офісу Павло Паліса – бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах. Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно.

Також очікую на доповідь міністра оборони щодо нових пакетів підтримки: передусім ППО та інвестиції в наше оборонне виробництво. Це дійсно ключові для нас пріоритети. Зараз майже щоденно партнери у Європі ухвалюють такі нові рішення щодо підтримки. Головне – реалізувати якнайшвидше. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!