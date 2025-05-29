Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні вже в Києві, активний день після візиту в Німеччину. Всі домовленості маємо якнайшвидше реалізувати. Це стосується ППО передусім – перший пріоритет. Але також – інвестиції: інвестиції в наше виробництво – виробництво зброї і не тільки – і всі інші наші спільні проєкти. Ми дуже цінуємо співпрацю з Німеччиною – це той випадок, коли двосторонні відносини між нашими країнами допомагають усій нашій Європі. Я хочу подякувати особисто канцлеру Мерцу за хороші рішення – більше спільних виробництв, більше фінансування, розвиток у напрямі «айріс-т» для України, ракети для «петріотів» – це головне. Дякую.

Провів сьогодні нараду з міністром оборони України Умєровим, міністром закордонних справ Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні.

Були сьогодні наші розмови і з американцями, і з європейцями. Всім треба говорити чесно – всім у світі, – і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий «меморандум», який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. Хоча обіцяли абсолютно протилежне, і передусім вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, Президенту Трампу. Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на Росію. Була доповідь сьогодні Головкома Сирського щодо фронту і щодо нашої далекобійної активності на території Росії. Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо – саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією.

І ще одне.

Говорив сьогодні з міністром фінансів України Марченком. Про довгострокові фінансові перспективи України: забезпечення армії, забезпечення стійкості України, забезпечення бюджетних виплат. Стабільність і передбачуваність для людей мають бути. Працюємо для цього з партнерами, зокрема перед зустрічами «Групи семи». Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!