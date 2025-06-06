Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах і містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина. Загалом 80 людей постраждали – усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих – у Києві та в Луцьку. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди. Загиблі в Києві – це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор – пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі.

І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну. Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились.

Сьогодні була доповідь нашої команди, яка була на тижні в Сполучених Штатах Америки: наші урядовці, військові, Офіс. Про зустрічі, які відбулись, і про перемовини, які ще готуються. Вдячний всім у Конгресі, в адміністрації Сполучених Штатів, в американських медіа, хто розуміє, що відбувається і як можна завершити цю війну достойно та надійно.

Провів також нараду підготовчу з дипломатами щодо заходів, які заплановані на червень: це європейські країни, «сімка», наші партнери в інших частинах світу. Все для того, щоб Україна зберігала незалежність і щоб наша українська стійкість була впевненою. Дякую.

Слава Україні!