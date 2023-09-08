Розраховуємо на підтримку Франції в наданні Україні юридичних гарантій безпеки – Ігор Жовква під час зустрічі з парламентською делегацією Франції

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із парламентською делегацією Франції на чолі з головою Міжпарламентської групи дружби «Франція – Україна» Бенжаменом Аддадом.

Ігор Жовква подякував Франції за потужну підтримку нашої держави в боротьбі з російською агресією та відзначив вагому роль у цьому французького парламенту.

Основну увагу сторони приділили реалізації Української формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським. Заступник керівника Офісу Глави держави висловив французькій стороні вдячність за готовність взяти участь в імплементації кількох її пунктів.

«Формула миру України залишається єдиним дієвим механізмом досягнення справедливого та сталого миру в усьому світі. Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами з метою підготовки до проведення Глобального саміту миру. Важливо, щоб цей Саміт зібрав найширше коло учасників, включно з країнами Глобального Півдня», – наголосив Ігор Жовква.

Окремо співрозмовники обговорили притягнення до відповідальності вищого керівництва держави-агресора. Ігор Жовква подякував Франції за підтримку ідеї створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України та за участь у роботі відповідної Core Group.

Крім того, сторони розглянули питання надання Україні дієвих гарантій безпеки до набуття нашою країною повноправного членства в НАТО.

У цьому контексті Ігор Жовква подякував французьким колегам за ухвалення у Вільнюсі 12 липня поточного року разом з іншими країнами «Групи семи» Спільної декларації про підтримку України й окреслив подальші спільні кроки в цьому напрямку.

«Ми зацікавлені в якнайшвидшому напрацюванні проекту юридично зобов’язувальної безпекової угоди переговорними командами наших країн. Розраховуємо і на підтримку з боку парламенту Франції в процесі набуття чинності майбутньою угодою, зокрема шляхом виконання необхідних внутрішньодержавних процедур», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Сторони також обговорили деталі підготовки й участь Франції в другому Парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться наприкінці жовтня в Празі.