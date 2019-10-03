Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

3 жовтня 2019 року - 22:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав зміни до держбюджету на 2019 рік, що передбачають збільшення видатків на виплату зарплат шахтарям

8 листопада 2019 року - 20:49

Володимир Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття R&D-центру в Україні

8 листопада 2019 року - 19:38

Робоча група з питань зниклих безвісти та заручників обговорила законопроект про соціальний захист осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України

8 листопада 2019 року - 19:19

Ігор Жовква зустрівся із заступником міністра закордонних справ Канади

8 листопада 2019 року - 18:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Харківської області
Робоча поїздка Президента України до Харківської області

6 листопада 2019 року - 12:48

Перейти до всіх галерей

Розведення біля Золотого відбулося вчасно та безпечно – Президент під час візиту до офісу СММ ОБСЄ

8 листопада 2019 року - 17:21

Розведення біля Золотого відбулося вчасно та безпечно – Президент під час візиту до офісу СММ ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський відвідав офіс Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, де зустрівся з головою місії Яшаром Халітом Чевіком.

Голова місії ОБСЄ розповів про роботу СММ та нинішню безпекову ситуацію в зоні проведення Операції об'єднаних сил і відзначив позитивні зрушення щодо процесу розведення сил і засобів на лінії розмежування, починаючи з червня цього року. Так, наразі біля населеного пункту Золоте-4 триває демонтаж фортифікаційних споруд.

Також Яшар Халіт Чевік засвідчив відновлення процесу розведення у районі Богданівки (Петрівське), яке має розпочатися 9 листопада о 12:00.

«Попри складну ситуацію, ми здійснили розведення поблизу Золотого. Зробили все в терміни й безпечно. За це ми вдячні всім: і військовим, і ОБСЄ, і всім, хто допомагав», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський зауважив, що особисто відвідує місця, де планується розведення сил і засобів, щоб оглянути умови життя місцевих мешканців та почути їхнє ставлення до розведення.

«Ми були у Станиці Луганській. Вже до кінця листопада там закінчать міст. Потім були в Золотому. Ми бачимо, що майже всі чекають розведення і радіють, що воно заплановане», – зазначив він.

Також Президент України наголосив, що наразі у Золотому державна влада вже вирішує проблеми інфраструктури, доступу швидкої медичної допомоги та лікарів до місцевих мешканців.

Сторони обговорили можливість допуску Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до складних районів на непідконтрольній українській владі території Донбасу та прикордонних зон України та Росії.

Голова СММ ОБСЄ також повідомив про зменшення кількості жертв після оголошення чергового перемир’я у липні цього року. За словами Яшара Халіта Чевіка, це є свідченням того, що за відсутності активних бойових дій цивільне населення не зазнає втрат.

У рамках візиту до офісу СММ ОБСЄ Президент України ознайомився з роботою Технічного моніторингового центру, у якому дистанційно проводиться цілодобове спостереження за безпековою ситуацією на лінії розмежування в зоні проведення ООС.

Версія для друку