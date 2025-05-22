Розвиток двосторонніх відносин і підтримка України: Володимир Зеленський провів розмову з Андреєм Пленковичем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та оборонну допомогу.

Володимир Зеленський запросив Андрея Пленковича взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Премʼєр-міністр Хорватії підтвердив свою участь.

Президент коротко поінформував про дипломатичну роботу та підготовку до продовження переговорів із російською стороною. Глава держави наголосив: якщо Росія продовжить затягувати війну, мають бути сильні санкції у відповідь.

Окрема увага – інтеграції нашої країни в ЄС і переговорному процесу. Україна розраховує, що відкриття перших кластерів відбудеться вже найближчим часом.