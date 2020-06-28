Розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медичної реформи – нарада в Президента

Понад 5 тис. українців очікують на трансплантацію органів. Умов для розвитку цієї галузі медицини в Україні не було забезпечено, тому багато громадян змушені проводити операції за кордоном. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Однак нині МОЗ створило окремий підрозділ саме для розвитку трансплантації в Україні.

«Треба дуже потужно взятися за розвиток трансплантації в нашій країні. По-перше, в Україні такі операції в п'ять-шість разів дешевші, ніж за кордоном, а відтак доступніші для українців. Це підвищує шанс зберегти життя. По-друге, така якісна послуга за нижчу ціну може привабити іноземців», – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я додав, що МОЗ уже розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги з трансплантації органів. Максим Степанов вважає, що розвиток трансплантації може стати частиною медичної реформи.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» (418-IX). Документ регулює питання трансплантації анатомічних матеріалів людині, гармонізує національне законодавство з міжнародними актами та автоматизує процеси завдяки поступовому запровадженню Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів і тканин.