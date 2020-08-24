Руйнування скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території музею Голодомору-геноциду має бути розслідувано якнайшвидше – Президент

Президент України Володимир Зеленський засуджує будь-які прояви неповаги до пам’яті мільйонів жертв Голодомору, їхніх рідних та всього українського народу й закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати акт наруги над скульптурою «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду, який стався у ніч на 22 серпня поточного року.

Володимир Зеленський отримав листа від президента Світового конгресу українців Павла Ґрода, в якому висловлюється занепокоєність актом вандалізму, вчиненим напередодні 29-ї річниці незалежності України. СКУ звернувся до Глави держави з проханням вжити заходів для розслідування цього злочину та притягнення винних до відповідальності.

«Прикро вражений інцидентом, який різко контрастує з моїми враженнями від спілкування з креативними й талановитими людьми під час поїздок регіонами України. Вандали намагалися пошкодити скульптуру «Гірка пам’ять дитинства» на території меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Моя позиція чітка та однозначна: будь-які прояви вандалізму є печерною дикістю й жодним чином не можуть бути виправдані», – зазначив Президент України у відповідь на листа.

Він наголосив, що поліція має провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та впродовж місяця доповісти про перебіг розслідування. Винні мають понести покарання, передбачене українським законодавством. Справу тримає під контролем заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Правоохоронні органи мають не лише оперативно реагувати на випадки вандалізму стосовно меморіалів та пам’яток, але й запобігати їм. Звісно, меморіал буде відреставровано, скульптуру відновлять. Але кожен такий випадок спотворює уявлення про українців як про доброзичливий і цивілізований народ. Тож давайте залишатися людьми. Не заради показового іміджу або хизування перед своїми сусідами. А заради свого завтрашнього дня і майбутнього наших дітей», – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 серпня 2020 року невідомі вчинили акт вандалізму щодо бронзової скульптури дівчинки «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду. Звернення керівництва музею стосовно факту скоєння правопорушення занесено в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.