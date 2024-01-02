Саме в Україні маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

Щойно говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Звичайно, поінформував його про наслідки сьогоднішньої атаки російських терористів. Від початку цієї доби було майже сто ракет різних типів, і спеціально траєкторії були прораховані ворогом так, щоб завдати якнайбільше шкоди. Це абсолютно свідомий терор. І лише за кілька цих останніх днів – від 29 грудня й до сьогодні – Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 «шахедів». Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять «кинджалів».

Я дякую кожному воїну наших Повітряних сил Збройних Сил України, усім бійцям мобільних вогневих груп, кожному нашому зенітнику й усім тим у світі, хто вже допомагає Україні зі зброєю для захисту неба. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що безпосередньо зберігає життя.

І нашим захистом неба саме тут, в Україні, ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору. Якщо не зробити цього зараз в Україні, то, на жаль, російський терор буде й надалі розповзатися Європою і світом. Відчуття безкарності у російської верхівки, яке сформувалось за десятиліття їхньої нічим не обмеженої влади, вже призвело до багатьох страждань і смертей. Росія повинна запам’ятати, що таке відповідальність за знищення життя і що таке сила захисту життя.

Дякую Британії за готовність додавати сили нашій протиповітряній обороні. Окрім оборонної співпраці, окрім наших спільних дій у захисті від терору, обговорили з Прем’єр-міністром Сунаком і роботу над безпековими гарантіями для України та над реалізацією Формули миру.

Так само, як наша зброя має бути достатньо далекобійною, так і наша дипломатія, наш захист міжнародного права й справедливості має бути достатньо дієвим. Це означає залучення якнайширшого кола міжнародних суб’єктів до спільної роботи – працюємо над тим, щоб Формула миру об’єднала ще більше держав. А також і над тим, щоб безпекові гарантії для України були максимально ефективними. Коли ми завершимо цю війну, стабільність і безпека повинні стати безальтернативними.

Зараз іще тривають рятувальні операції після ударів уранці та вдень. Команди рятувальників працюватимуть цілодобово. Усім, хто був поранений, а це 130 людей, надається й буде надаватися необхідна допомога: Харків та область, Київ та область, Запоріжжя, усі міста й райони, які постраждали.

Станом на цей час відомо про п’ятьох загиблих від цього масованого удару. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Вічна пам’ять усім жертвам російського терору.

І максимальна наша вдячність – вдячність України – усім тим, хто б’ється й працює, щоб вигнати ворога з нашої землі та щоб примусити Росію до припинення цієї війни. Сьогодні, до речі, підписав новий указ про відзначення наших воїнів державними нагородами. 115 воїнів Збройних Сил. 32-га, 54-та, 93-тя, 110-та окремі механізовані бригади, 17-та окрема танкова бригада, 92-га окрема штурмова бригада, 39-та та 299-та бригади тактичної авіації. Дякую вам! Дякую всім, хто є силою України!

І, будь ласка, особливо цими днями звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя.

Слава Україні!