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Саміт Україна – Латинська Америка став би новою ланкою у відносинах нашої держави з країнами регіону – Ігор Жовква за підсумками розмови з Леєю Ракель Хіменес Дуарте

15 листопада 2023 року - 21:22

Саміт Україна – Латинська Америка став би новою ланкою у відносинах нашої держави з країнами регіону – Ігор Жовква за підсумками розмови з Леєю Ракель Хіменес Дуарте

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів розмову в режимі відеоконференції з міністром – генеральним секретарем Офісу Президента Парагваю Леєю Ракель Хіменес Дуарте.

Сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час розмови президентів України та Парагваю, що відбулася 9 листопада поточного року.

Ігор Жовква подякував парагвайській стороні за гуманітарну допомогу Україні й послідовну підтримку нашої держави в межах міжнародних організацій.

Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував співрозмовницю про зусилля України задля досягнення справедливого й тривалого миру у світі на основі Української формули миру. Він запросив Парагвай долучитися до реалізації Формули миру, зокрема до підготовки Глобального саміту миру.

З метою посилення присутності Української держави в регіоні співрозмовники окремо обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка.

«Саміт Україна – Латинська Америка став би новою ланкою у відносинах нашої держави з країнами регіону», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони також скоординували позиції України та Парагваю напередодні майбутніх міжнародних заходів.

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