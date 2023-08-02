Серед головних пріоритетів роботи українських дипломатів – зброя та санкції – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський заявив, що другим головним орієнтиром у роботі українських дипломатів на найближче півріччя є забезпечення озброєнням і технікою нашої армії та посилення санкційної політики проти Російської Федерації. Про це Глава держави сказав у виступі під час екстреної наради з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, що відбулась у Закарпатській області.

«Потужність наших воїнів на фронті – це багато в чому наслідок потужності наших домовленостей із нашими друзями і партнерами. Що успішніша дипломатія – усі форми: офіційна та неофіційна, інституційна, медійна, культурна дипломатія – і сила звичайної людської щирості, тобто що краще нас розуміють у світі, то більше можуть робити наші воїни», – наголосив Володимир Зеленський.

«Світ допомагає тому, кого розуміє, і це має чіткий дипломатичний вимір – фактично є показником ефективності вашої роботи», – додав він.

Глава держави акцентував, що українські війська потребують ефективних систем ППО, далекобійної зброї, зокрема ATACMS, техніки й дефіцитних снарядів, а також літаків F-16.

«Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів. Зараз варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки та які зможуть нам після навчання їх передати. Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами», – заявив Президент.

Крім того, як зазначив Володимир Зеленський, Україна має на меті зробити вітчизняний оборонно-промисловий комплекс одним із найсильніших у Європі, що також потребує дипломатичної підтримки. За його словами, восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій, на якому мають бути максимально представлені іноземні компанії.

«Активність нашої дипломатії повинна забезпечити зміну фронтової рівноваги на перевагу України. І це можливо», – переконаний Володимир Зеленський.

Щодо санкційної політики проти РФ Глава держави наголосив: принципове завдання українських дипломатів – щодня переконувати партнерів та іноземні компанії закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів у Росію, щоб максимально обмежити виробничий потенціал держави-терориста.

«Потрібна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстають у санкціях, мають відчути, наскільки важливо бути швидшими. Осінь має стати й часом нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії».

На Закарпатті Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, під час якої назвав п’ять основних зовнішньополітичних орієнтирів наступного політичного сезону.