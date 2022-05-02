Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів, і ми це зробимо – звернення Президента України

Незламний народе найсміливішої країни!

Сьогодні ми відзначили День прикордонника. Зрозуміло, що в час війни не може бути святкувань. Але обов'язково підтримати українців і українок, які захищають державу у лавах прикордонної служби.

З перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року – прикордонники хоробро обороняють Україну. Виконують бойові завдання. Вони першими зустріли російських загарбників на державному кордоні. Вони зазнають щоденних обстрілів. Вони воюють пліч-о-пліч зі Збройними Силами України, з нашою Національною гвардією, з Національною поліцією, з тероборонівцями та всіма, хто став на захист нашої держави.

Зокрема, воюють і в Маріуполі, героїчно захищаючи наше місто. 340 прикордонників – наших героїв. Говорив з ними сьогодні. Привітав. Подякував.

Я вдячний кожному й кожній, чий професійний день був сьогодні. Мав честь вручити державні нагороди прикордонникам, які відзначились у боях за нашу державу.

Окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину, пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже понад 23 тисячі солдатів. Але не зупиняються.

Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям.

В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят добрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения.

Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.

Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые «плановые» потери ожидаются генералами.

Каждый российский солдат ещё может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле.

Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві.

Активно комунікуємо з партнерами для посилення санкцій проти Росії. За Маріуполь, за всі зруйновані міста й громади України, за воєнні злочини проти наших людей. За ракетні та авіаудари по території України.

Сьогодні окупанти знову били ракетами по Дніпропетровщині, по Одесі. Знову й знову російські війська доводять, що одесити – такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці. Знищено злітну смугу одеського аеропорту. Ми її, звісно, відбудуємо. Але Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї.

Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти Росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти має бути й блокування будь-яких спроб Росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей. Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції. Будь-яке спонсорство в інтересах російської воєнної терористичної машини має припинитися.

Говорив сьогодні з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Про різні напрямки співпраці України та Франції, передусім про оборонну. Також – про взаємодію на шляху України у Європейський Союз. Рухаємося до політичної формалізації того, що вже є де-факто: Україна стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи.

Також говорив з Прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсом. Про оборонну підтримку для України та інші необхідні зусилля для припинення війни.

Поінформував Бориса про актуальну ситуацію на полі бою в районах активних зіткнень і детально – про ситуацію на нашому сході, в Маріуполі, на півдні країни.

Усі лідери вільного світу знають про те, що Росія зробила з Маріуполем. І це не залишиться без відповідальності для Росії.

Багато хто з лідерів намагається допомогти врятувати наших героїчних захисників міста. Дуже детально говорили про це і з Генеральним секретарем ООН під час його візиту в Київ. Робимо все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася.

Провів переговори з Президентом Швейцарії Кассісом. Подякував за гуманітарну підтримку України та українців. Обговорили посередницьку роль Швейцарії в допомозі українцям, які потрапили на територію Росії. Предметно обговорили й підготовку до Конференції з післявоєнної відбудови нашої держави.

Робимо все, щоб повернути нормальне життя на деокуповану частину нашої України. Роботу гуманітарних штабів уже розпочато на території 93% деокупованих населених пунктів.

Активно проводимо розмінування звільненої території. Щодоби кілька десятків населених пунктів додаються до списку тих, де розмінування завершилося. 69% деокупованих населених пунктів знову з повноцінним місцевим самоврядуванням. Відновлюємо постачання електрики, звʼязок, водопостачання, забезпечення газом. Робимо все, щоб повернути нормальну медицину, освітні послуги, доступ до фінансових установ. Відновлюємо дороги.

Звичайно, попереду ще дуже багато роботи. Окупанти ще досі на нашій землі і досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції. Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною.

Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито «господарів».

Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території.

Підписав указ про нагородження наших захисників – бійців Національної гвардії України. Державними нагородами відзначені 133 нацгвардійці, з них 11 – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну!

Вічна слава кожному й кожній, хто став на захист держави!

Слава Україні!