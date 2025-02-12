Що менше буде залежностей європейців від Росії, то скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку всім у Європі – звернення Президента

Бажаю здоров’я українці!

Сьогодні – важлива подія для нашого регіону, загалом Європи. Держави Балтії, добрі друзі України, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою.

Україна це вже зробила у 22-му році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі – усі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом, в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка. Що менше буде залежностей європейців від Росії, то скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. Я вітаю наших друзів – Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням. Важливо, що Польща допомагає, і це знову й знову доводить: співпраця між нами всіма – це незалежність кожного з нас. Я вдячний Євросоюзу за підтримку нашого регіону, нашої спільної безпеки. Так само разом треба тиснути й на намагання Росії використовувати свої танкери, свій флот проти нас, проти всієї Європи. Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск. Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики.

І ще одне.

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Донеччина – Покровський, Времівський, інші жорсткі напрямки. Надзвичайна хоробрість наших воїнів – 33-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Дякую вам, хлопці дуже! І також 82-га і 95-та бригади, Курський напрямок, – дуже ефективне знищення ворога. Ми маємо стійко захищати всі наші позиції, що більше нашої стійкості на фронті, то сильнішою буде наша дипломатія, наша робота з партнерами. Дякую кожному й кожній, хто з Україною!

Слава Україні!