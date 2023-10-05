Щоб у майбутньому у Європі не було війни, наша єдність має спрацювати на повну силу – виступ Президента України на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти

Пане Санчесе, пане Прем’єр-міністре!

Дякую за добрі слова про нас, про наших людей, про Україну. Дякую всім за підтримку!

Дорогі колеги!

Кожен із нас представляє Європу. Ми можемо мати свої погляди та часом різні думки щодо тих чи інших європейських питань – це нормально. Але все одно ми всі – Європа. І це не просто про географію. Це про історію, мораль та безпеку, які ми поділяємо.

Спільність, яка не має права стати слабшою. Бо Європа не має бути руїнами!

Цього вівторка я відвідав Харківську область – на сході України. Щонайменше 1 мільйон 200 тисяч мешканців у Харкові. Відстань від міста до кордону з Росією менш як 40 кілометрів. Або менш як 3 хвилини підльоту ракети С-300, якими російська армія тероризує Харків. Тисячі й тисячі об’єктів уже зруйновані такими ракетами! Будинки, школи, університети, церкви, електростанції, транспорт.

Але Харків, хоч і поранений цим терором, хоч і посічений уламками ракет, живе. Ми робимо все, щоб захистити людей і зберегти нормальну соціальну та економічну активність. Ми забезпечуємо роботу всіх ключових інституцій – від державних структур до нашої освіти. Зокрема, у Харкові.

Більшість дітей у місті навчається дистанційно. І поки немає на сто відсотків ефективної системи ППО, присутність дітей у школах неможлива. Втім, Харків знайшов один варіант. 65 шкільних класів, де навчається понад тисячу дітей, навчаються не онлайн, а звичайним чином, як у школах будь-якої іншої країни, але... в метро, під землею. Шкільні класи, які забезпечені всім необхідним для дітей – меблями, обладнанням, Wi-Fi. Але в метро, під землею. 2023 рік. І метро для міста-мільйонника – єдиний безпечний варіант зібрати дітей разом для навчання у школі.

Ось що таке сусідство з Росією.

Але це не лише наше сусідство з Росією.

Різні країни Європи межують із терористичною державою, і фактично про всіх них російські пропагандисти та посадовці кажуть як про наступні мішені своєї агресії. Мішені. Саме це слово.

Шановні лідери!

Чи достатньо у ваших містах станцій метро, на яких можна було б організувати захищене шкільне навчання дітей, якщо погрози Росії будуть реалізовані? А вона готується їх реалізувати.

Буду з вами відвертим, як і завжди. Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний.

Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза, будь-яке заморожування ситуації, то буде новий критичний момент. 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в Росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії та точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки.

Ми сигналізуємо вам про це.

Росія шукає можливостей заморозити ситуацію та адаптуватися, робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі. Будь ласка, пам’ятайте: найбільш небезпечний ворог той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків.

Москва чітко окреслює свою амбіцію – захопити більше імперського простору собі та не дозволити Європі бути простором вільних націй та демократій, які працюють, зламати європейську єдність.

І війна при цьому є базовим інструментом Росії – інструментом підкорення або маніпулювання іншими.

Десятиліттями Росія намагалася розпалюванням війни та замороженням війни утримувати контроль над сусідами. Росія завдала болю Молдові, намагалася розчавити та розділити Грузію, дестабілізувати інші частини Кавказу, душить Білорусь, намагається вирвати шматки з тіла України. Кожна нація, проти якої так чи інакше працює Росія, кожна держава, яка постраждала від російського втручання чи вторгнення, – ми всі маємо триматися в особливій єдності, триматися разом, у особливій співпраці та в особливих відносинах з усіма іншими у Євросоюзі. Нам потрібен такий формат підтримки націй, чиє життя Росія вже намагалася зруйнувати, аби руїна більше ніколи та більше нікуди не могла поширитися. Усі ці країни потребують економічної підтримки, усі ці країни потребують гарантій безпеки, щоб у Росії не було й спокуси ще коли-небудь спробувати зламати їхній суверенітет. Потрібен чіткий сигнал: жодного шансу Росії.

А головне, що дасть нашій із вами єдності повну силу… Агресора найбільш надійно нейтралізує поразка. Поразка у війні. Саме зараз і в Україні у нас із вами є можливість завдати фундаментальної поразки агресії Росії.

Ми вже всі разом із вами, із нашими партнерами зробили речі, які багатьом здавалися неможливими. Ми разом відстояли Україну. Європа як ніколи раніше незалежна від Росії. Європа справді довела, що має право бути світовим центром захисту людської свободи та міжнародного права. І хоч би що відбувалося в інших частинах світу, хоч би які політичні торнадо переживали наші партнери, Європа має бути сильною. Зараз Європа спостерігає за подіями в Америці – за політичним штормом, який набирає обертів. Європа має свій потенціал – самостійний потенціал сили, свою глобальну роль, і вона має бути максимально потужною в усіх ключових питаннях, важливих для Європи. А щодо політичних штормів… Я впевнений в Америці. Впевнений. Це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я був у Вашингтоні. Спілкувався з Президентом Байденом. Спілкувався з конгресменами – обидві партії, обидві палати. Вони абсолютно підтримують захист свободи й розуміють, що Росія та інші вороги нашого з вами способу життя хочуть скористатися наслідками політичних штормів.

І ми у Європі маємо бути готові. Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. І тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час – працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи. Саме в такій взаємопідтримці і в спокійні часи, і в час безпекових викликів і турбулентності полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства.

Дорогі колеги!

Завдяки Україні ваші солдати зараз не воюють проти Росії. Ми не сумніваємося в силі НАТО. Але я впевнений: ніхто з вас не хоче випробовувати, а як це буде, якщо, не дай боже, НАТО доведеться вступитися за когось із вас. Ми маємо перемогти в Україні, щоб Путін не зміг масштабувати цю агресію на когось іншого. І це реалістично.

Тому ключові речі. Наша з вами єдність. Єдність і солідарність усієї Європи має бути непохитною. Єдність усіх 27 країн ЄС, усієї Європи, не лише ЄС, міцність наших спільних правил та угод, твердість здатності Євросоюзу розширюватися згідно зі своїми ж основоположними договорами. І я дякую всім із вас, хто справді працює заради сили Європейського Союзу!

Друге. Не можна дати Путіну дестабілізувати будь-які інші частини світу та наших партнерів, щоб зруйнувати міць Європи. Маємо й надалі тиснути санкціями, політично та економічно, щоб Росія не могла поширювати хаос. Присутність Росії, її військових або маріонеток на території будь-якої країни – це загроза всім нам. Ми повинні працювати разом, щоб витіснити Росію з територій інших країн.

Третє. Можливості українських воїнів.

ППО у нашій країні – і особливо зараз, перед зимою, – зброя в руках наших солдатів, ракети й артилерія, якою ми знищуємо позиції окупантів та звільняємо нашу землю й наші домівки.

Кожен російський дрон, збитий в Україні, кожен російський танк, знищений в Україні, – це гарантія, що цей дрон, цей танк, будь-яка інша знищена в Україні російська зброя не вдарить по комусь іншому у Європі. І я дякую всім вам – кожному з вас, вашим країнам – за оборонну допомогу! Додаткові системи ППО для України, додаткова артилерія та снаряди, додаткові далекобійні ракети та дрони для наших воїнів, а також додаткові формати підтримки й безпекових гарантій для націй, яким Росія загрожує, – усе це убезпечення Європи від додаткових агресивних кроків Росії.

І для того, щоб у найближчому майбутньому ніде у Європі не було війни, щоб жодне інше місто Європи не відчуло того, що переживає наш Харків та всі міста й села України, то в цей час – просто зараз, цього року, наступного – і передусім в Україні наша з вами єдність має спрацювати на сто відсотків. Хай амбіції Путіна будуть руїною, а не наші з вами країни, не наші з вами міста. Діти кожної країни заслуговують на безпеку – і всюди у своїй країні, а не тільки в метро, не тільки в укриттях під землею. Ми повинні зробити це можливим. І ми це зробимо! Ми повинні перемогти!

Дякую за увагу і за запрошення!

Слава Україні!