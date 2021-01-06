Щодо доручення Президента перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни

Враховуючи появу в публічному просторі різних спекулятивних заяв щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни, а також безпідставні спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості, Глава держави доручає заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

Окрему увагу слід приділити таким специфічним непрозорим «тарифним проектам» окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо.

Завданням усіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян. Нагадуємо, що якість управлінської роботи на місцях не може вимірюватися листуванням та згадками у ЗМІ, а має конкретне вираження у платіжках. Враховуючи також, що Кабінет Міністрів зі свого боку запропонував усім категоріям громадян можливість для суттєвого зниження ціни на газ та опалення.