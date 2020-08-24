Щодо рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього Президента про призначення директора НАБУ

Безперечно, сильна правова держава – це і закон як фундамент справедливих суспільних відносин, і обов’язковий розподіл повноважень між усіма гілками влади. Винятків не повинно бути. У зв'язку з цим ми, безумовно, беремо до відома рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього Президента про призначення директора НАБУ. Це, до речі, цілковито компетенція Конституційного Суду. Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто – спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність. Розуміємо також, що КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу. Тим більше в рішенні чітко підкреслено, що сам факт неконституційності призначення директора НАБУ, на думку КС, не скасовує чинності та спроможності самого Національного антикорупційного бюро України.

У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника. Висловлюємо абсолютну впевненість у тому, що НАБУ обов'язково залишиться стрижневим правоохоронним органом, який забезпечить застосування сучасних антикорупційних практик і суттєво поліпшить якість державної антикорупційної політики.

Не сумніваємось також, що директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв'язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України. Для нас є вкрай важливим лише один пріоритет – жорстка та непримиренна боротьба з корупцією на всіх рівнях з обов'язковим результатом.