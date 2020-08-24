Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною

24 серпня 2020 року - 19:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Наша країна стане успішною, коли успішним буде кожен регіон – Президент

31 серпня 2020 року - 19:43

Багато зроблено, але розслаблятися зарано – Президент про роботу Верховної Ради

31 серпня 2020 року - 18:42

Резиденція Президента у Маріїнському палаці відкривається для екскурсій з 4 вересня

31 серпня 2020 року - 17:19

Президент вручив нагороди видатним українцям та дипломатам: Дякуємо за те, що ви є

31 серпня 2020 року - 15:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Вручення Президентом України Володимиром Зеленським державних нагород та присвоєння військових та спеціальних звань
Вручення Президентом України Володимиром Зеленським державних нагород та присвоєння військових та спеціальних звань

31 серпня 2020 року - 15:18

Перейти до всіх галерей

Щодо рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього Президента про призначення директора НАБУ

29 серпня 2020 року - 13:03

Безперечно, сильна правова держава – це і закон як фундамент справедливих суспільних відносин, і обов’язковий розподіл повноважень між усіма гілками влади. Винятків не повинно бути. У зв'язку з цим ми, безумовно, беремо до відома рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього Президента про призначення директора НАБУ. Це, до речі, цілковито компетенція Конституційного Суду. Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто – спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність. Розуміємо також, що КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу. Тим більше в рішенні чітко підкреслено, що сам факт неконституційності призначення директора НАБУ, на думку КС, не скасовує чинності та спроможності самого Національного антикорупційного бюро України.

У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника. Висловлюємо абсолютну впевненість у тому, що НАБУ обов'язково залишиться стрижневим правоохоронним органом, який забезпечить застосування сучасних антикорупційних практик і суттєво поліпшить якість державної антикорупційної політики.

Не сумніваємось також, що директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв'язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України. Для нас є вкрай важливим лише один пріоритет – жорстка та непримиренна боротьба з корупцією на всіх рівнях з обов'язковим результатом.

Версія для друку