Щодо ситуації з хасидами на українсько-білоруському кордоні

Станом на сьогодні до двох тисяч паломників-хасидів перебувають на кордоні між Республікою Білорусь та Україною. Більшість із них прибули з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий. Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки.

Нагадаємо нашим сусідам, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Також на території нашої держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру. Так само як навесні ми змушені були обмежувати участь людей у святкуванні Великодня, зараз пояснюємо, що й масове святкування Рош га-Шана за участі тисяч паломників у місті Умані Черкаської області України, на жаль, неможливе.

Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців.

Змушені також констатувати, що особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин. Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах Президента Республіки Білорусь 9 серпня цього року. Ми підтримуємо загальновизнані на Європейському континенті демократичні цінності та вважаємо, що кожна держава повинна дотримуватися зобов’язання на сто відсотків забезпечувати права та свободи людини, які гарантовані міжнародними конвенціями та відповідним національним законодавством, яке принаймні формально існує також і в Білорусі.

Також вважаємо, що кожна держава під час пандемії повинна проводити прозору й відповідальну політику, спрямовану на зупинку поширення COVID-19, та утриматися від провокування негативних варіантів розвитку епідемічної ситуації у сусідніх країнах.