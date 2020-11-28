Щодо відновлення довіри до Конституційного Суду України

У будь-якому цивілізованому демократичному суспільстві повага й довіра до органу конституційної юрисдикції має бути безумовною. Ми прагнемо цього і в Україні. Конституційний Суд України як інституція цілком може діяти так, щоб отримати від суспільства найвищий рівень поваги та довіри, забезпечити безумовне дотримання й виконання конституційних цінностей, принципів і норм.

Але змушені констатувати, що частина нинішнього складу суддів Конституційного Суду своїм рішенням № 13-р від 27 жовтня 2020 року щодо системи електронного декларування та кримінальної відповідальності за завідомо недостовірне декларування, ухваленим всупереч конституційним цінностям, з численними порушеннями норм Закону «Про Конституційний Суд України», чинних міжнародних договорів України, Регламенту самого Суду, а також в умовах реального конфлікту інтересів багатьох суддів і без належного дотримання процедури, зробила повагу й довіру до діяльності цих конкретних суддів КС фактично неможливою.

Ми не можемо з цим змиритися.

Порушення окремими суддями конституційних цінностей і норм чинного законодавства не повинне спричинити довгострокову недовіру громадян до органу конституційної юрисдикції нашої держави загалом. Суспільство ніколи не погодиться з руйнацією всіх тих реформ, зокрема й антикорупційних, які були проведені для інтеграції України до спільноти цивілізованих держав світу. Саме така руйнація і є головною загрозою від діяльності наявного складу Конституційного Суду, а не інституції як такої.

У Верховній Раді є понад десять законодавчих ініціатив, які покликані вивести Україну з кризи, спровокованої суддями Конституційного Суду. Не може йтися про те, що ухвалення лише якогось одного закону достатньо для того, щоб відновити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури, зокрема й електронного декларування, а також для того, щоб відновити довіру до діяльності КСУ.

Законопроект, який був ініційований Президентом України для перезавантаження Конституційного Суду, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроект до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями Конституційного Суду України системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення.

Очікуємо висновків Венеціанської комісії вже наприкінці поточного тижня.

Наша позиція незмінна: маємо відновити повагу та довіру суспільства до Конституційного Суду України, підірвану окремими суддями, які голосували за це ганебне рішення.