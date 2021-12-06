Щодо засідання Тристоронньої контактної групи

Сьогодні відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу засвідчити стриманий оптимізм щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу. На засіданні було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних Заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ.

«Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях, – зазначив виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін. – Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку».

Особливо важливим цей результат є з огляду на прийдешні зимові свята. Для наших громадян традиційно зустрічати Різдво та Новий рік у спокої й разом з найближчими людьми. Безпековий компонент усвідомлюється як визначальний. Здатність гарантувати стовідсоткове виконання відповідних обіцянок та реалізувати Заходи з посилення режиму припинення вогню, погоджені 22 липня минулого року, означатиме й можливість пройти шляхом миру та через інші необхідні пункти.

Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії дотику.