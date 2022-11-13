Сили оборони встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є в нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців.

Місяці російської окупації, місяці знущань з наших людей, місяці розповідей, що Росія там нібито назавжди… А все одно на вулицях – море українських прапорів. Люди й не думали відмовлятися від України. І світ це зараз бачить. Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що значить єдність українців. І бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів усю нашу землю.

Ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забудемо, нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов’язково вийдемо на наш державний кордон – на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України.

Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

Всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Уже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися.

Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики… У рашистів усюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім вже зрозуміло – результат буде наш, український.

Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це.

У Херсоні працюють десять груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи сил оборони. Сьогодні один із наших саперів, на жаль, зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте самі обережними та повідомляйте працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите.

Те саме стосується й мешканців інших населених пунктів на звільненій території. Будь ласка, дбайте про безпеку. Це дуже важливо.

Окремо хочу сьогодні звернутися до всіх наших військових, які перебувають на інших ділянках фронту, до всіх, хто дбає про нашу безпеку на кордонах, до всіх, хто захищає Україну в повітрі й на морі, до всіх, хто працює на оборону в тилових областях.

Цей наш успіх на півдні став можливим завдяки тому, що всі наші захисники й захисниці з честю виконують свої завдання. Слова подяки, які чують зараз наші оборонці на Херсонщині, – це слова подяки вам усім. Усім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає й досягає потрібних нашій державі результатів.

І особливо це слова подяки тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую всім нашим воїнам, хто боронить Україну в цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка…

Перший і другий батальйони 36-ї окремої бригади морської піхоти, 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 72-га окрема механізована бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 110-та окрема механізована бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада і 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ», яка всіх там підтримує… Дякую вам, воїни, за вашу стійкість, за вашу хоробрість!

І я приєднуюся до подяк і побажань, які вже почули від херсонців наші бійці 28-ї і 63-ї окремих механізованих бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, наші розвідники, наші бійці Сил спеціальних операцій і нацгвардійці. Молодці. Дякую всім за блискуче виконання завдань для звільнення Херсона!

Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо й до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов’язково побачимо, як там у Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення.

Я дякую всім, хто воює й працює заради української перемоги! Дякую всім у світі, хто нам так сильно допомагає!

Вічна слава усім, хто віддав своє життя за рідну Україну!

Слава Україні!