Символ незламності: платформа United24 презентувала браслети з металу «Азовсталі», кошти від продажу яких спрямують на підтримку ЗСУ

Ініційована Президентом Володимиром Зеленським фандрейзингова платформа United24 запустила проект «Азовсталь. Символ незламності» задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи – доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу «Азовсталь».

Кожен браслет створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату «Азовсталь». Саме з такого сплаву у 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му – новий саркофаг для ЧАЕС. У 2022 році листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Увесь прибуток від продажу браслетів буде спрямований на закупівлю дронів, щоб посилити українських захисників на фронті.

Презентація проекту відбулася в Києві, на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», біля найбільшого прапора України. Поруч зі стягом розмістили 17-метровий напис «Вірю в ЗСУ», літери якого також зроблені з металу «Азовсталі». Інсталяцію можна буде побачити з 6 жовтня до 1 листопада.

«Слово «Азовсталь» із власної назви заводу перетворилося на загальну назву – символ мужності та сили духу всього українського народу. Ми присвячуємо цей проект найвизначнішим людям світу – воїнам ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю», – зазначив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Завдяки вашим пожертвам через United24 «Армія дронів» уже закупила для фронту майже тисячу БПЛА. «Символ незламності» допоможе посилити наших захисників новими важливими безпілотниками», – додав він.

Генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков зазначив, що «Азовсталь» стала символом української незламності, а його компанія з перших днів допомагає Збройним Силам України.

«Остання довоєнна партія з «Азовсталі» допомагатиме захисникам України. Вірю, що одного дня ми повернемося в Маріуполь і відбудуємо легендарний комбінат», – сказав Юрій Риженков.

Дизайн браслетів – паракорд з вигравіюваним гербом України – розробив ювелірний дім SOVA.

«Ми мали обмежену кількість матеріалу й прагнули якомога раціональніше використати кожен грам сталі. Паракорд був обраний невипадково, адже саме таким шнурком користуються наші військові. Він витримує до 250 кілограмів і ще більше акцентує увагу на ідеї сили в браслеті», – розповіла генеральна директорка ювелірного дому Людмила Сова.

Через обмежений обсяг сталі перша партія браслетів налічує 10 тис. штук. Вартість виробу – 1500 грн. Придбати браслет можна на сайті United24, у мережі фірмових ювелірних магазинів або на сайті azovstal.u24.gov.ua.

Доставку браслетів по всій території України здійснює власним коштом партнер проекту «Нова пошта».

«Азовсталь. Символ незламності»… Росіяни зруйнували, але не знищили легендарний завод. Остання партія його металу буде й далі боротися з ворогом, перетворившись на безпілотники «Армії дронів», – наголосив співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов.

United24 – ініційована Президентом фандрейзингова платформа та основний майданчик для збору пожертв на підтримку України. За п’ять місяців роботи платформа зібрала майже 200 млн дол. США від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів Uited24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд.

Проект «Армія дронів» – комплексна програма фандрейзингової платформи United24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, яка передбачає системну закупівлю безпілотників, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання операторів.

«Азовсталь» – металургійний комбінат в українському Маріуполі. Його історія налічує майже 90 років. Навесні 2022-го завод став останньою фортецею Маріуполя.