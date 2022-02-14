Ситуація на кордонах України контрольована, але відведення російських військ поки що не фіксується – Президент

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові контролюють ситуацію на кордонах нашої держави, водночас наразі не можна констатувати, що Російська Федерація повноцінно відводить свої війська. Про це Глава держави сказав в ефірі Марафону єднання «#UAразом» під час включення з Маріуполя Донецької області.

«Ситуація на наших кордонах, на контактній лінії з тимчасово окупованими територіями, на кордонах із Росією та Білоруссю контрольована нашими військовими. Ми не бачимо поки що змін. Бачимо велике скупчення військ, воно не змінюється за останні тижні. Бачимо ті чи інші невеликі ротації. Я б не називав сьогодні ці ротації відведенням військ з боку Російської Федерації. Ми не можемо це констатувати», – зазначив він.

За словами Володимира Зеленського, поки зарано робити висновки.

Як наголосив Президент, Українська держава продовжує активно діяти в політико-дипломатичній площині. Адже саме дипломатичними каналами надходять сигнали щодо ймовірних ризиків збільшення російських угруповань на кордонах та ескалації.

«Дипломатія дуже непогано спрацювала щодо посилення озброєння української армії. Це також важливий результат. Адже завдяки нашим людям у нас така армія, але техніку ніхто не скасовував», – зазначив Глава держави.