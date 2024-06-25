Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону – Володимир Зеленський 

У межах обміну 90 українців повернулися додому з російського полону. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених – воїни Збройних Сил України, ВМС, Нацгвардії, тероборонці та прикордонники: захисники Маріуполя, ЧАЕС, Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.

«Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу для звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усій команді України, яка працює для звільнення українців: начальникові ГУР Кирилу Буданову, керівникові Офісу Президента Андрієві Єрмаку, голові СБУ Василеві Малюку, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та уповноваженому ВР з прав людини Дмитрові Лубінцю. Володимир Зеленський відзначив сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів щодо здійснення цього обміну.