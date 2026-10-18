Сьогодні є новий пакет підтримки для України від Фінляндії і є угоди, які додають нам можливостей для співпраці – Президент України за підсумками зустрічі з Прем'єр-міністром Фінляндії

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, під час якої обговорили посилення оборони, економічної стійкості та зимову підтримку нашої країни.

Глава держави подякував Фінляндії за незмінну підтримку України, новий пакет допомоги та високий рівень співпраці й координації з безпекових, оборонних, дипломатичних питань як із Прем’єр-міністром, так і з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Володимир Зеленський відзначив Петтері Орпо орденом Князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за всю надану Україні підтримку.

«Сьогодні є новий пакет підтримки для України від Фінляндії і є угоди, які додають нам можливостей для співпраці. Сім документів були підписані. І загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей – близько 300 мільйонів євро», – зазначив Президент.

За словами Прем’єр-міністра, цей пакет – на 10 мільйонів євро. Із них 5 мільйонів Фінляндія передає до Фонду підтримки енергетики України, ще 2 мільйони – на гуманітарну допомогу для підготовки до зими. До грудня будуть доправлені мобільні контейнери обігріву. Ще 3 мільйони надійде в Програму відновлення України, зокрема в критичних секторах енергетики та водопостачання.

«Що стосується оборони, то Фінляндія також продовжуватиме надавати Україні значну військово-технічну допомогу та підтримку в підготовці військових. Цього року ми підтримали Україну п’ятьма оборонними пакетами вартістю понад пів мільярда євро. І зараз ми готуємо 36-й пакет у тісній співпраці з українськими військовими», – сказав Петтері Орпо.

Президент подякував кожній фінській компанії, яка працює в Україні та допомагає нашій державі. Вже активно працює і Drone Deal із Фінляндією, у межах якої були кроки у 200 мільйонів євро. За словами Володимира Зеленського, це чітке посилення спроможностей України та Фінляндії.

«Важливо, що й зараз, у такий час війни, у нас є потенціал економічної взаємодії. Ми говорили про спільне виробництво і в Україні, і у Фінляндії, про локалізацію тут, у нас, і про технологічні спільні проєкти, які можуть стати дуже корисними для Фінляндії, для України. Ми проговорили, як можна розвивати спільні R&D-ініціативи як окремий напрям співпраці в рамках Drone Deal», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі йшлося і про спільну роботу в межах європейської програми SAFE. Володимир Зеленський закликав Фінляндію фінансово допомагати через цю програму з виробництвом зброї.

«Домовилися, що ми будемо використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії. І це важливо для нашої оборони, для стійкості, для України, для Європи. Домовилися про це сьогодні, проговорювали можливості такої співпраці і компанії Nokia та ICEYE», – сказав Президент.

Окрему увагу приділили посиленню протиповітряної оборони, яка є незмінним пріоритетом України з усіма партнерами.

«Дякую Фінляндії, що і в цьому ви нам допомагаєте, ми розраховуємо на позитивні наступні кроки й новини щодо ППО найближчим часом», – акцентував Глава держави.

Володимир Зеленський окремо відзначив лідерство Фінляндії в Коаліції укриттів, у межах якої домовилися працювати заради додаткового фінансування будівництва укриттів. Фінляндія також опрацює проведення міжнародної зустрічі з іншими країнами – учасницями Коаліції укриттів.

«Зараз уже 16 учасників Коаліції, і буде розширення. Потрібні зустрічі, потрібні відповідні формати, щоб дати більше фінансування на такі важливі проєкти, безперечно важливі. Серед усіх у Європі саме у Фінляндії найбільший досвід, найвища якість будівництва укриттів», – зазначив Президент.

Прем’єр-міністр розповів, що відвідав одну з українських шкіл та бачив, як навчаються діти в укритті.

«Було дуже боляче бачити, як шкільний навчальний процес тривав під час балістичної атаки. Водночас вразило те, як діти продовжували вчитися, а вчителі викладати. Це переконує мене в тому, що ми повинні зробити більше, щоб допомогти вам у будівництві укриттів», – додав він.