Спільна декларація України та Італії

Під час зустрічі в Римі 13 травня 2023 року Президент України та Голова Ради міністрів Італійської Республіки виступили з такою заявою.

Президент України та Голова Ради міністрів Італійської Республіки вкотре заявили про своє однозначне засудження військової агресії Росії проти України, що триває. Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід’ємного права на самооборону від цього неспровокованого та невиправданого нападу. Росія повинна негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Італійська Республіка залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Італійська Республіка високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил і визнає їхній значний внесок у безпеку Європейського континенту та за його межами. Італійська Республіка продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно – індивідуально та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, НАТО, ООН та в інших форматах.

Італійська Республіка зробила значний військовий внесок в Україну, який і надалі постійно враховуватиме найбільш нагальні та невідкладні потреби України для зміцнення її обороноздатності. Крім національного внеску, Італійська Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу й НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових.

Окрім військової допомоги, Італійська Республіка надала Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою. Надання цієї допомоги триватиме. Серед інших видів допомоги – пожертвування обладнання від італійських енергетичних компаній, що було мобілізоване через Департамент цивільного захисту Італії та Механізм цивільного захисту ЄС для покращення й відновлення стійкості енергетичної та цивільної інфраструктури України.

Італійська Республіка підтримує ініціативу України щодо справедливого й сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України. Українська формула миру містить низку важливих положень, над багатьма з яких Італійська Республіка вже працює, наприклад над такими, як продовольча та енергетична безпека. Італійська Республіка готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в імплементації української формули миру, а також у контексті відкритих заходів, які заплановано провести в найближчому майбутньому.

Україна та Італійська Республіка підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. Італійська Республіка бере активну участь в Основній групі із забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та вітає поточні міжнародні зусилля у співпраці з Україною для забезпечення відповідальності за широкої міжнародної підтримки. Італійська Республіка вітає угоду щодо нового Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA) в Гаазі та сподівається на його якнайшвидше відкриття.

Україна та Італійська Республіка підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком до притягнення до відповідальності, і взяли до відома ордери суду на арешт. Італія погодилася надати додаткову підтримку Міжнародному кримінальному суду для посилення його можливостей у контексті війни Росії проти України.

Україна та Італійська Республіка погоджуються з необхідністю посилити наш колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, щоб послабити здатність Росії продовжувати незаконну військову агресію. Зусилля щодо забезпечення ефективного впровадження санкцій, запобігання та протидії обходу санкцій у третіх країнах та з боку третіх країн мають бути посилені.

Україна та Італійська Республіка продовжать спільну роботу над підготовкою механізмів відшкодування збитків, поранень і руйнувань, завданих російською агресією. Для цього важливою віхою є міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи у Рейк’явіку 16–17 травня 2023 року. Наші зусилля й надалі будуть спрямовані на вивчення відповідних варіантів фінансування механізму компенсації, включно з надійною правовою основою для використання заморожених і знерухомлених російських активів, для підтримки відновлення України.

26 квітня 2023 року Італія та Україна спільно організували італійсько-українську конференцію з відновлення в Римі за участю приватного сектору для посилення підтримки та співпраці щодо стійкості й відновлення України та взяли на себе зобов’язання щодо тісної координації з цих питань шляхом активізації двосторонньої співпраці. Італійська Республіка разом з міжнародними організаціями та партнерами зобов’язується брати участь у відновленні та відбудові України після війни. Уже зараз важливо закласти основу для амбітної й довгострокової співпраці, яка створить можливості та дасть українському народу змогу відновити свою країну. Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватними та міжнародними компаніями, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій та необхідних знань є важливим для забезпечення процвітаючого майбутнього України. Україна розглядатиме Італію та її компанії як пріоритетних партнерів у процесі відбудови.

Майбутнє України та її народу – у європейській родині. Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Італійська Республіка рішуче підтримує Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ у 2023 році, з нетерпінням чекаючи на позитивний звіт Європейської комісії.

У межах НАТО Італійська Республіка продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України, сприяючи значному розширенню Комплексного пакету допомоги НАТО Україні. Італійська Республіка продовжує надавати рішучу підтримку зміцненню здатності України захищатися. Україна має право самостійно обирати механізми безпеки. Італія повністю підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого посилення й розширення поточної співпраці, щоб допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації. На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі ми з нетерпінням чекаємо розв’язання всіх цих питань.