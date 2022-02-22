Спільна заява Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса

(Київ, 22 лютого 2022 року)

Президенти України та Естонської Республіки під час зустрічі сьогодні в Києві заявили таке.

Сторони рішуче засуджують збройну агресію Російської Федерації проти України, що розпочалася у 2014 році й триває, а також агресивну риторику, ультиматуми та погрози застосування сили з боку Російської Федерації.

Сторони рішуче відкидають провокації та спроби Російської Федерації загострити й без того напружену безпекову ситуацію.

Сторони закликають Російську Федерацію обрати шлях дипломатії, вжити термінових заходів для деескалації та припинення дестабілізації безпекової ситуації в Україні та навколо неї, зокрема вивести свої збройні сили з тимчасово окупованих територій України та від безпосередньої близькості до українського кордону.

Сторони заявляють, що визнання Росією так званих «Донецької та Луганської народних республік» підтверджує її свідомий односторонній вихід з Мінських домовленостей і є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та найсерйознішим ударом по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери активно працюють.

Естонська Республіка підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Сторони підтверджують свою прихильність до мирного та дипломатичного вирішення нинішньої кризи. Вони продовжуватимуть працювати в напрямку об’єднаної та мирної Європи, невід’ємною частиною якої є Україна. Вони підтверджують фундаментальне право кожної нації вільно обирати свої заходи безпеки та відкидають будь-які спроби створити лінії розмежування у Європі.