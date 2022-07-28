Спільна заява Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди

м. Київ, 28 липня 2022 р.

З нагоди Дня Української Державності в Києві відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди.

Глави держав укотре підтвердили свою незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту Литви та литовському народові за постійну політичну підтримку, значну допомогу у сфері оборони та гуманітарну допомогу, надану Україні.

Гітанас Наусєда запевнив, що Литва активно сприятиме швидкому наданню Україні демократичними міжнародними партнерами всіх видів допомоги на постійній та довгостроковій основі.

Україна й Литва рішуче засудили спробу незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасову окупацію частини суверенної території України у східному та південному регіонах держави, блокаду Чорного та Азовського морів, мілітаризацію Чорноморського регіону, що триває.

Україна й Литва активно співпрацюватимуть з метою посилення тиску на Росію як країну-агресора та окупанта, включно із санкціями, подальшою ізоляцією, притягненням до відповідальності, зокрема в межах міжнародних судових установ чи відповідних органів, за скоєні в Україні злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Наголошуючи на історичному значенні рішення Європейської ради від 23 червня 2022 року про надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі, Україна й Литва підтверджують свою непохитну відданість європейській інтеграції України з метою набуття нею повноправного членства в ЄС.

Литва підтвердила готовність надати Україні всю можливу допомогу в підготовці до майбутнього переговорного процесу щодо вступу в ЄС відповідно до рекомендацій Європейської комісії.

Спираючись на рішення саміту НАТО в Мадриді та беручи до уваги проведення наступного саміту НАТО у 2023 році у Вільнюсі, Україна та Литва активно співпрацюватимуть з метою імплементації посиленого пакету підтримки НАТО для України та прагнутимуть досягти найбільш амбітних результатів під час майбутнього саміту НАТО задля посилення обороноздатності України та надання допомоги на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Вітаючи План відновлення та розвитку України, який був представлений під час Конференції з питань відновлення України (4-5 липня 2022 р., м. Лугано, Швейцарська Конфедерація), Литва підтверджує готовність до активної участі у відбудові України.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Литві за допомогу в наданні прихистку тимчасово переміщеним з України особам та подякував за нещодавнє відкриття у м. Вільнюсі першого у Європейському Союзі Українського центру для громадян, змушених залишити Україну.

Висловлюючи глибоке задоволення поточним станом двосторонніх відносин рівня стратегічного партнерства, Україна й Литва докладатимуть усіх зусиль для його подальшого зміцнення та поглиблення.