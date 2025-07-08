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Спільне виробництво зброї та посилення української ППО: Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

10 липня 2025 року - 22:51

Спільне виробництво зброї та посилення української ППО: Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави подякував за оборонну підтримку з боку Польщі та участь Дональда Туска в Конференції з питань відновлення України. Окремо Президент відзначив те, що Польща разом із Єврокомісією, Європейським інвестиційним банком, Францією, Німеччиною та Італією приєдналася до новоствореного Європейського флагманського фонду реконструкції України. Це дасть змогу залучити великі інвестиції для допомоги у відновленні країни.

Володимир Зеленський також висловив сподівання на те, що Польща й далі залишатиметься ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні.

Лідери обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, нещодавні російські обстріли українських міст і необхідність посилення ППО.

Президент зазначив, що пріоритетом України є розвиток оборонного виробництва. Наша держава зацікавлена співпрацювати з Польщею в межах кредитного інструмента ЄС SAFE та інших програм для спільної закупівлі та виробництва озброєнь і військової техніки.

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