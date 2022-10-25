Спільне звернення президентів Володимира Зеленського та Франка-Вальтера Штайнмаєра

Німці та українці стоять пліч-о-пліч!

Нас пов’язують спільні європейські цінності – свобода та демократія – і глибоке почуття солідарності в цей час війни, спричиненої жорстокою та незаконною агресією Росії проти України.

Муніципальні партнерства перебувають у центрі нашої двосторонньої співпраці та є невід’ємною частиною динамічної Європи громадянського суспільства, належного управління та місцевої демократії.

Після закінчення Другої світової війни муніципальні партнерства допомогли об’єднати розділену Європу та сприяли мирній співпраці. У той час як Росія повернула війну на наш континент, муніципальні партнерства запрацювали з новою силою: німецькі міста продемонстрували величезну солідарність, надаючи прихисток українцям, які рятуються від жорстокої агресії Росії, муніципальні партнерства стали міцною ланкою доправлення допомоги та предметів першої необхідності, надають консультативну підтримку та обмінюються досвідом, і вони вже почали робити свій внесок в економічне відновлення та відбудову України.

Як президенти України та Німеччини ми з приємністю відзначаємо значний потенціал муніципальних партнерств, що існують, і закликаємо ще більше міст Німеччини та України об’єднуватися у нових партнерських відносинах!

Муніципальні партнерства є міцним каналом прояву солідарності перед лицем війни, закладають основу для об’єднаного майбутнього та надсилають чіткий сигнал Москві: ваша війна нас не роз’єднає, вона нас зблизить – як німців і українців, як європейців!

Щоб надати нашому зверненню помітну та тривалу підтримку, ми, президенти України та Німеччини, беремо Українсько-німецьку мережу муніципалітетів під свій патронат. Ми заохочуємо органи місцевого самоврядування та лідерів громадянського суспільства приєднатися до мережі й налагодити співпрацю одне з одним для створення нових партнерств.

Ми вдячні Асоціації муніципалітетів Німеччини та Федеральному міністерству розвитку Німеччини за адміністративну та фінансову підтримку, а також Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, який відіграє важливу координаційну роль між різними рівнями української влади в економічному відновленні та відбудові України.

Ми віримо, що європейська інтеграція починається на муніципальному рівні, і тому закликаємо всіх німецьких учасників німецько-українських муніципальних партнерств сприяти майбутньому членству України у Європейському Союзі. Обмін найкращими практиками ЄС та сприяння наближенню до стандартів Євросоюзу можуть зміцнити позицію України на шляху євроінтеграції.

З метою заохочення активної участі німецьких учасників у відбудові України Федеральний президент Штайнмаєр користується нагодою свого візиту до Чернігівської області з тим, щоб взяти на себе символічний патронат над різноманітними зусиллями Німеччини з розвитку та реконструкції у Чернігівській області. Таким чином Президент прагне заохотити нові німецько-українські громадянські та муніципальні партнерства, а також німецьку економічну участь та інвестиції в регіон, який особливо постраждав унаслідок російського вторгнення.

Ми дякуємо всім небайдужим і самовідданим чоловікам і жінкам в обох наших державах, які вкладають стільки енергії в німецько-українську дружбу. Мережа німецьких та українських муніципалітетів є незамінною для розбудови та зміцнення Європи разом.

Ми разом і переможемо разом!