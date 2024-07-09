Сподіваємося, що політика США щодо підтримки України після виборів не зміниться – Володимир Зеленський

Якщо російського диктатора не зупинити в Україні, він піде далі, і після цього США доведеться захищати країни НАТО, які раніше були у складі СРСР або у сфері його впливу. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час відвідування Президентського фонду та Інституту Рональда Рейгана, відповідаючи на запитання ведучого телеканалу Fox News Брета Баєра.

Глава держави висловив сподівання, що американська політика щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією не зміниться після президентських виборів у листопаді, і важливо, щоб це знав російський диктатор.

«Усе залежить лише від рішення американського народу, а не від однієї людини. Путін завжди розраховує на те, щоб роз’єднати світ, роз’єднати США, роз’єднати країни Європи. Він боїться єдності», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також подякував партнерам за рішення про посилення протиповітряної оборони України п’ятьма додатковими системами Patriot. Він зазначив, що таких засобів ППО потрібно більше, тому що Україна має велику територію, а Росія застосовує та комбінує різні типи ракет і змінює тактику.

Україна потребує далекобійної зброї та дозволу бити нею по аеродромах на території РФ, звідки злітають літаки, що постійно запускають керовані авіабомби по нашій країні. Крім того, Україна дуже чекає на винищувачі F-16. Важливо й коли вони надійдуть, і скільки їх буде.

«Росія використовує 300 бойових літаків проти України. Нам потрібно щонайменше 128 літаків, щоб протистояти їм, і ці цифри відомі партнерам», – наголосив Президент.